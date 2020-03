Coronavirus

US-Notenbank Fed senkt Leitzins auf fast null Prozent. Der Leitzins werde um einen Prozentpunkt auf einen Korridor von 0 bis 0,25 Prozent verringert. Das Coronavirus sei ein "Risiko für die konjunkturelle Entwicklung". Von Claus Hulverscheidt Tui stoppt Reiseangebote und will Staatshilfen beantragen. Davon betroffen sind Pauschalreisen, Kreuzfahrten und der Hotelbetrieb, teilt die Firma mit. Der Vorstand zieht die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück. Mögliches Abwerben deutscher Impfforscher: Deutliche Absage an Trumps Angebot. Der US-Präsident will einen Impfstoff gegen das Coronavirus - exklusiv für seine Landsleute. Der Investor des deutschen Biotechnologie-Unternehmens Curevac weist das entschieden zurück. Von Kristiana Ludwig, Berlin, und Elisabeth Dostert Bayern wird Katastrophenfall ausrufen. Bars und Schwimmbäder werden weitgehend geschlossen, für Gastronomie und Geschäfte kommt es zu Einschränkungen, nicht aber für Supermärkte und Banken - das plant die Staatsregierung. Ausgangsbeschränkungen für die Menschen in Bayern plane man nicht, sagt Ministerpräsident Söder. Meldungen aus Bayern im Überblick. Außerdem wichtig: • Erstmals weltweit mehr Infizierte und Tote als in Festland-China. • Geschlossene Schulen: Welche Kinder werden noch betreut? • Maas warnt vor nicht notwendigen Auslandsreisen.

Was wichtig ist

Erstes TV-Duell der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber. Biden sucht dabei die Versöhnung, Sanders dagegen Krawall. Einig sind sich die beiden eigentlich nur darin, dass Händewaschen in der Corona-Krise hilft. Von Thorsten Denkler

Überraschungen bei bayerischen Kommunalwahlen. In den fünf größten Städten Bayerns kommt es jeweils zu Stichwahlen, auch Münchens Oberbürgermeister Reiter (SPD) verpasst die absolute Mehrheit. Eine Übersicht zu den bayerischen Kommunalwahlen. Die Bürger haben der Demokratie den Rücken gestärkt, den Grünen allerdings nicht, kommentiert Sebastian Beck.

Was wichtig wird

Kabinettsausschuss zur Corona-Krise tagt in Berlin. Neben Kanzlerin Merkel werden Finanzminister Scholz, Innenminister Seehofer, Außenminister Maas, Gesundheitsminister Spahn und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer teilnehmen, um die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus zu erörtern. Ein Thema dürfte die Frage sein, ob der Bahn- und Flugverkehr weiter eingeschränkt wird.

Videokonferenz der G7-Staaten. US-Präsident Trump lädt Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten zu einer virtuellen Konferenz ein, um über Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus zu beraten. An der Schalte nimmt auch Bundeskanzlerin Merkel teil.

Austausch der Euro-Finanzminister. Die Eurogruppe will in einer Videokonferenz über ein Krisenpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie beraten. Eurogruppenchef Mario Centeno kündigte am Wochenende eine "umfassende und koordinierte wirtschaftspolitische Antwort der EU" an.

Umweltministerium stellt deutsche Klimabilanz vor. Ministerin Schulze und der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, präsentieren die vorläufigen amtlichen Daten zum Treibhausgas-Ausstoß 2019. Experten haben bereits errechnet, dass der CO2-Ausstoß vor allem in der Energiewirtschaft im vergangenen Jahr überraschend stark gesunken ist.

Frühstücksflocke

Zarte Schnitte. Wo man mal richtig den Kopf gewaschen bekommt: In der Jugendstrafanstalt Berlin lernen Insassen das Friseurhandwerk. Von Verena Mayer