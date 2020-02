Was wichtig ist

500 Passagiere dürfen in Japan Quarantäne-Schiff Diamond Princess verlassen. Bis Freitag sollen alle Passagiere von Bord gehen. Während Japaner direkt nach Hause dürfen, stehen vielen internationalen Reisenden weitere Quarantänewochen bevor. Die Zahl der Cornonavirus-Toten überschreitet derweil 2000. Auch Hongkong meldet ein weiteres Opfer. Zum Bericht

Neue Vorwürfe nach Freispruch - Kavala weiter in Haft. Der türkische Kulturmäzen und acht weitere Angeklagte werden am Dienstag überraschend vom Vorwurf freigesprochen, sie hätten 2013 die Ordnung der Türkei stürzen wollen. Doch bereits am Abend folgt eine Wendung. Gegen Kavala werden neue Vorwürfe erhoben und die Freilassung durch eine neue Haftanordnung des Istanbuler Generalstaatsanwalts gestoppt. Von Christiane Schlötzer

USA: Demokrat Bloomberg in nationaler Umfrage auf Platz zwei hinter Sanders. Für den Milliardär würden 19 Prozent der Befragten stimmen, im Dezember waren es noch vier Prozent gewesen. Seitdem hat Bloomberg Dutzende Millionen Dollar in den Wahlkampf investiert, offenbar mit Erfolg. Mittwochnacht nimmt der frühere New Yorker Bürgermeister zum ersten Mal an einer TV-Debatte der demokratischen Bewerber teil. Zum Text

EXKLUSIV Warum die geplante Dünge-Verordnung schon jetzt für Unmut sorgt. Der Entwurf soll den Streit zwischen Berlin und Brüssel befrieden. Er sieht vor, dass Gebiete mit schlechter Grundwasserqualität künftig noch feiner aufgeteilt werden. Betriebe dort sollen um 20 Prozent weniger Gülle oder Mineraldünger auf ihre Äcker und Weiden bringen. Von Michael Bauchmüller

Donald Trump verkürzt Haftstrafe von Ex-Gouverneur Blagojevich. Der ehemalige demokratische Gouverneur von Illinois hatte unter anderem versucht, den vakanten Senatsposten von US-Präsident Obama an den Meistbietenden zu verkaufen. Dafür war er zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Trump verkürzt das Strafmaß auf die Hälfte, wodurch Blagojevich freikommt. Begnadigt wurden auch ein Ex- Polizeichef und ein ehemaliger Besitzer eines NFL-Teams. Die Details

Mordprozess im Fall Kuciak. Vor zwei Jahren wurden der Journalist Ján Kuciak und seine Verlobte in der Slowakei ermordet. Jetzt stehen die mutmaßlichen Täter vor Gericht - und mit ihnen das alte, korrupte System. Von Viktoria Großmann (SZ Plus)

Borussia Dortmund besiegt Paris Saint-Germain. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League feiert der BVB nach zwei Treffern des Neuzugangs Haaland einen 2:1 (0:0)-Erfolg. Titelverteidiger FC Liverpool unterliegt mit 0:1 (0:1) bei Atlético Madrid. Zum Spielbericht von Ulrich Hartmann

Was wichtig wird

Kramp-Karrenbauer spricht mit Spahn und Laschet über CDU-Vorsitz. Beide haben sich noch nicht öffentlich geäußert, ob sie sich um das Amt bewerben wollen. Am Dienstag hatte Kramp-Karrenbauer mehr als eine Stunde mit Ex-Unionsfraktionschef Merz über die anstehenden Entscheidungen gesprochen. Zudem hat der CDU-Außenpolitiker und Ex-Bundesumweltminister Röttgen seine Kandidatur als CDU-Vorsitzender angekündigt.

Bundeskabinett will Grundrente beschließen. Mehr als eine Million Bezieher kleiner Renten sollen ab 2021 einen Aufschlag bekommen. Die zunächst 1,3 Milliarden Euro, die die Grundrente kosten soll, sollen mit Steuermitteln finanziert werden. Die Grundrente ist ein Prestigeprojekt der SPD. Die zwei Vorgängerregierungen waren mit ähnlichen Vorhaben gescheitert.

EU-Kommission legt Digitalstrategie für die nächsten Jahre vor. Dahinter steckt die Absicht, im Wettbewerb mit China und den USA nicht abgehängt zu werden. Europa soll bei digitalen Fragen nach dem Willen der Brüsseler Behörde unabhängiger werden und einen Einfluss auf andere Weltregionen haben. Dazu will die Kommission gleich drei verschiedene Papiere präsentieren.

RB Leipzig spielt im Achtelfinale der Champions League. Das Team von Trainer Nagelsmann trifft auf Tottenham Hotspur. Der englische Vorjahresfinalist muss ohne den verletzten Stürmer Harry Kane auskommen. Bei Leipzig fehlt Innenverteidiger Dayot Upamecano wegen einer Gelbsperre. Leipzig steht zum ersten Mal im Champions-League-Achtelfinale.

Frühstücksflocke

Tücken des Trottens. Finden Sie es anstrengend, ins Museum zu gehen? Also jetzt nicht wegen inhaltlicher Zumutungen - sondern schon rein physisch? Viele Museumsbesucher, und keineswegs nur die älteren, klagen am Ende eines Ausstellungsparcours über Schmerzen im unteren Rücken. Nun ist der Schuldige gefunden: Er heißt "Museum Walk". Wie Sie den museumsbedingten Rückenschmerzen vorbeugen können, schreibt Johan Schloemann.