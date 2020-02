Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Maas hofft auf ein Ende des türkischen Eingreifens in Syrien. Der Konflikt in Idlib eskaliert, Syrien steht vor einer humanitären Katastrophe. Der Bundesaußenminister fordert eine politische Lösung - und richtet neben der Türkei auch einen klaren Appell an Russland. Im Gespräch mit Daniel Brössler und Stefan Kornelius äußert sich Maas außerdem zur Situation beim Koalitionspartner CDU. (SZ Plus)

Papst Franziskus will Zölibat nicht lockern. Das ist dem Apostolischen Schreiben zu entnehmen, in dem der Papst seine Gedanken zur Synode über das Amazonasgebiet niedergeschrieben hat. Franziskus leht darin auch Weiheämter für Frauen ab. Eine Ohrfeige für die Reformer, kommentiert Matthias Drobinski.

EXKLUSIV Gesetzesentwurf zu Antibiotikaeinsatz in Tierhaltung enttäuscht Verbraucherschützer. Der Einsatz von Antibiotika in Tierställen soll deutlich gesenkt werden. Doch schärfere Regeln sucht man in den geplanten Änderungen des Arzneimittelgesetzes vergeblich. Von Silvia Liebrich

Regisseur Joseph Vilsmaier ist tot. Zu seinen berühmtesten Filmen zählen "Herbstmilch" (1988), "Schlafes Bruder" (1995) und "Comedian Harmonists" (1997). Ein Nachruf auf einen Selfmade-Erfolgsmenschen mit Gespür für die großen Geschichten von Rudolf Neumaier.

Italiens Senat hebt Salvinis Immunität auf. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Innenminister und Chef der rechten Lega Freiheitsberaubung vor, weil er im vergangenen Jahr Migranten von einem Schiff der Küstenwache tagelang nicht an Land ließ. Nun könnte es zum Prozess kommen. Die Details

Coronavirus: Webasto will in "normalen Arbeitsalltag" zurückfinden. Tagelang hat der Konzern seine Zentrale desinfizieren lassen, nun kehren die Mitarbeiter nach zwei Wochen zurück. Komplett losgeworden ist Webasto das Thema nicht - am Dienstagbabend wurden zwei weitere Infektionen bekannt. Von Carolin Fries

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

"Cytotec hat zahlreiche mütterliche Todesfälle verursacht." Ärzte verwenden in der Geburtshilfe ein für diesen Zweck nicht zugelassenes Medikament - es ist effektiv und billig. Peter Husslein, Professor für Geburtshilfe, erklärt, welche Folgen das für Frauen und Kinder haben kann. Interview von Katrin Langhans

In manchen Punkten von der AfD kaum zu unterscheiden. In der CDU-Spitze gibt es gewaltigen Unmut über die Werte-Union - auch weil sie den Eindruck erweckt, eine der Säulen der Partei zu sein. Von Robert Roßmann

Der alte Mann und die Revolution. Sanders gewinnt die zweite Vorwahl bei den US-Demokraten. Nicht überdeutlich, aber klar genug, um ein wichtiges Signal zu senden. Er kann, er will Präsident werden. Und Biden? Der reist einfach ab. Von Thorsten Denkler

SZ-Leser diskutieren​

Keine Lockerung des Zölibats, kein Weiheamt für Frauen: Wie bewerten Sie die Entscheidung des Papstes? "Das Festhalten am Zölibat zeigt zum wiederholten Mal, dass es sich bei der katholischen Kirche um ein Auslaufmodell ohne Zukunft handelt", schreibt wortamt. AWParis meint, Papst Franziskus werde "den Erwartungen nicht gerecht, die seine Wahl ausgelöst hatben". "Wo ist nur die Progressivität geblieben?", fragt sich auch Träumer. Freier Wähler erklärt sich das so: "Der Papst hat es natürlich nicht ganz leicht, denn es gibt nicht nur progressive Kräfte in Westeuropa, sondern auch konservative bis radikale in anderen Gegenden der Welt." Diskutieren Sie mit uns.