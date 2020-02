Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Ein Bezirkskapitän im Wahlkreis Dubuque in Iowa zählt die Stimmen der Biden-Anhänger im Caucus.

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

US-Vorwahlen: Ergebnisse bei Demokraten verzögern sich. Beide großen Parteien haben in Iowa über ihre Wunschkandidaten für die Präsidentschaftswahlen im Herbst abgestimmt. Bei den Republikanern gewann Präsident Trump klar, bei den Demokraten stehen die Ergebnisse nach einigen Pannen noch nicht fest. Zur Meldung

Türkei greift Assads Truppen in Idlib an. In der letzten Rebellenregion Syriens geraten Regimekräfte und türkische Truppen aneinander. Nun steht auch das enge Verhältnis zwischen Erdoğan und Putin auf dem Spiel. Von Christiane Schlötzer

Coronavirus: Experten rechnen mit Höhepunkt Mitte Februar. Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus liegt mittlerweile bei mehr als 20 000, 425 Menschen sind bereits gestorben. In Bayern kommen neue Fälle hinzu, bundesweit steigt die Zahl der Infizierten Personen damit auf zwölf. Was Forscher über das neue Virus wissen - und was nicht, lesen Sie hier.

Schlussplädoyers im Impeachment-Verfahren vorgetragen. Die Demokraten drängen die Senatoren zu erkennen, dass die Taten des US-Präsidenten keine Ausnahmen seien, sondern ihnen ein Handlungsmuster zugrunde liegt. Alles andere als ein Freispruch Trumps am Mittwoch wäre jedoch ein Wunder. Die Entwicklungen im Newsblog

Führungskräfte beklagen schlechte Vorbereitung. Das zeigt eine der SZ vorliegende Umfrage der Online-Stellenbörse Stepstone unter ihren Nutzern. Nur 15 Prozent der Chefs fühlten sich demnach im Vorfeld gut unterstützt. 35 Prozent erhielten vor ihrer Beförderung nie ein Training. Von Bernd Kramer (SZ Plus)

Kenias Ex-Präsident Daniel arap Moi ist gestorben. Der Politiker war von 1978 bis 2002 Staatschef des ostafrikanischen Landes. Seine Amtszeit wird vor allem mit Menschenrechtsverletzungen, der Zentralisierung von Macht und wirtschaftlichem Niedergang in Verbindung gebracht. Zur Nachricht

WHO warnt vor Verdopplung der Krebsfälle. Bis 2040 wird sich die Zahl der Krebserkrankungen weltweit wohl verdoppeln. Fast jeder zweite Fall ließe sich durch eine andere Lebensweise verhindern, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Mehr dazu

Was wichtig wird

US-Präsident Trump hält Rede zur Lage der Nation im US-Kongress. Es wird erwartet, dass Trump dabei auch zum Amtsenthebungsverfahren gegen ihn Stellung nimmt, welches am Mittwoch höchstwahrscheinlich mit einem Freispruch enden wird. Die Republikaner im Senat hatten die Befragung von weiteren Zeugen in der Ukraine-Affäre verhindert.

Urteil über Entfernung eines antijüdischen Reliefs an Wittenberger Stadtkirche erwartet. Ein Mann hat vor dem Oberlandesgericht in Naumburg gegen die evangelische Gemeinde geklagt, weil er sich durch die mittelalterliche Schmäh-Plastik beleidigt fühlt. Er fordert, das als "Judensau" bekannte Sandsteinrelief von der Kirchenfassade zu entfernen. Der Kläger ist Mitglied einer jüdischen Gemeinde.

Frühstücksflocke

Der König der Tiere, gekidnappt von Pavianen. Die Grenze der Majestätsbeleidigung dürfte damit auch nach den Standards des Tierreichs weit überschritten sein. Die Paviane im südafrikanischen Krüger-Nationalpark versuchen offenbar, einen kleinen Löwen wie ihren eigenen Nachwuchs aufzuziehen, suchen nach Flöhen in seinem Fell und gehen liebevoll mit ihm um - nachdem sie ihn auf einen Baum verschleppt haben. Für das Jungtier eine bedrohliche Situation.