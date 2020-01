Was wichtig ist

Trump will Friedensplan für den Nahen Osten vorlegen. Der US-Präsident hat den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und dessen Herausforderer Gantz ins Weiße Haus eingeladen. Am Dienstag will er ihnen seine Ideen für eine politische Lösung der Spannungen in der Region präsentieren. Ersten Veröffentlichungen zufolge soll der Plan großzügig gegenüber Israel ausfallen. Die palästinensische Führung erteilte dem Plan bereits vorab eine Absage. Zum Text von Alexandra-Föderl-Schmid

Coronavirus: 876 Infizierte und neue Todesfälle in China. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt weiter deutlich an. Die chinesischen Behörden melden mittlerweile 876 Infizierte und mindestens 26 Todesfälle. In weiteren Städten werden die öffentlichen Transportmittel eingeschränkt. In Peking und Hongkong fallen die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest aus. Zur Nachricht

EXKLUSIV SPD-Chef Walter-Borjans fordert Steuersenkungen. "Kleinere und mittlere Einkommen" sollen demnach "spürbar" entlastet werden. Entfacht wurde die Debatte durch Daten, wonach fast zwei Millionen Deutsche den Spitzensteuersatz von 42 Prozent auf Teile ihres Einkommens zahlen, obwohl sie kein Spitzengehalt verdienen. Vor Walter-Borjans forderten schon FDP und Linke, die Mittelschicht zu entlasten. Von Alexander Hagelüken

Tesla an der Börse mehr wert als VW. Der Elektroauto-Hersteller erreicht zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von 92,6 Milliarden Euro. Tesla überholt damit Volkswagen, den größten Autokonzern der Welt. Die Attraktivität der Firma hat vor allem mit ihrem Gründer Elon Musk zu tun, schreibt Max Hägler.

Serena Williams scheitert in der dritten Runde der Australian Open. Die amerikanische Tennisspielerin verliert in Melbourne gegen die Chinesin Wang Qiang. Williams verpasst damit die Chance, ihren 24. Grand-Slam-Titel zu gewinnen und den Rekord der Australierin Margaret Court einzustellen. Auch die Dänin Caroline Wozniacki, ehemals Führende der Weltrangliste, ist in der dritten Runde ausgeschieden - und beendet ihre Karriere. Mehr dazu

Was wichtig wird

Kanzlerin Merkel zu Besuch beim türkischen Präsidenten Erdoğan. Im Mittelpunkt dürften unter anderem die Krisen in Libyen und Syrien stehen. Merkel und Erdoğan werden den neuen Campus der Türkisch-Deutschen Universität in Istanbul einweihen. Vor der Ankunft Merkels lässt der türkische Machthaber seinen Außenminister sticheln, wie Christiane Schlötzer berichtet. Wie hart die Türkei mit Kritikern im eigenen Land umgeht, weiß der Kunstförderer Osman Kavala, der seit Jahren ohne Beweise der Anklage im Gefängnis sitzt. Lesen Sie mit SZ Plus seinen Gastbeitrag.

Ankläger schließen Eröffnungsplädoyers im Impeachment-Prozess ab. Die Demokraten beschuldigen US-Präsident Trump des Machtmissbrauchs und der Behinderung der Ermittlungen des US-Repräsentantenhauses. Am Donnerstag untermauerten sie ihre Vorwürfe im Senat. Verfolgen Sie die Entwicklungen im Newsblog.

"Fridays for Future" demonstrieren gegen Kraftwerk Datteln 4. Die umstrittene Anlage soll trotz des beschlossenen Kohleausstiegs ans Netz gehen. Der Bau des Kraftwerks dauerte mehr als zehn Jahre. Der Fall könnte zu einem zweiten Hambacher Forst werden. Benedikt Müller und Jana Stegemann erklären, warum.

Frühstücksflocke

Kochen wie im Krieg. Die Rezepte von Churchills Köchin erleben eine Renaissance. Ihr Bestseller "Recipes from No 10" aus den 50er Jahren ist wenige Wochen vor dem Abschied aus der EU neu aufgelegt worden. Von Cathrin Kahlweit