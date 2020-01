Was wichtig ist

Inhaltlicher Teil des Impeachments gegen Trump hat begonnen. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, plant ein schnelles Verfahren. Ob weitere Zeugen gehört werden, soll erst später entschieden werden. Die Demokraten halten mit Änderungsanträgen dagegen, einer nach dem anderen wird von der republikanischen Mehrheit abgelehnt. Zum Bericht von Alan Cassidy

Neues Coronavirus ist in den USA angekommen. Die US-Gesundheitsbehörde bestätigt die Erkrankung eines Mannes im Bundesstaat Washington. Der Gouverneur mahnt zur Besonnenheit, in China steigt die Zahl der Todesopfer derweil auf neun. In Panik zu verfallen, wäre falsch. Die vielen Meldungen über die Krankheit zeigen, dass der Ausbruch vergleichsweise transparent aufgeklärt wird, kommentiert Berit Uhlmann.

Brasilianische Staatsanwaltschaft will TÜV Süd anklagen. Vor einem Jahr begrub eine Schlammlawine Hunderte Menschen unter sich. Der TÜV Süd hatte dem Staudamm eines Rückhaltebeckens zuvor ausreichende Stabilität attestiert. Die Einzelheiten

Boeing rechnet mit Flugverbot für 737 Max bis in den Sommer. Die Wiederzulassung der Flugzeuge dürfte sich noch Monate hinziehen. Anleger reagieren nervös - Boeings Aktien fallen um mehr als fünf Prozent. Die Flugzeuge des Modells 737 Max müssen seit März 2019 auf dem Boden bleiben, nachdem bei zwei Abstürzen insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen. Mehr dazu

Saudischer Kronprinz hackte offenbar Jeff Bezos per Whatsapp-Nachricht. Der Guardian schreibt, dass Schadcode in einem Video versteckt gewesen sein soll, das Mohammed bin Salman an den Amazon-Chef schickte. Danach seien innerhalb von Stunden große Mengen Daten von Bezos' Telefon abgeflossen. Saudi-Arabien dementiert. Zur Meldung

Was wichtig wird

EU-Kommission präsentiert Ideen zur Reformkonferenz. Ziel soll eine demokratischere und bürgernähere EU sein. Vorige Woche hatte das Europaparlament seine Position abgesteckt. Zum Bericht

Von der Leyen spricht in Davos. Klima und Geopolitik stehen am Mittwoch im Mittelpunkt des Weltwirtschaftsforums. Nachdem am Dienstag US-Präsident Trump die Tagung offiziell eröffnet hat, rückt nun Europa stärker in den Fokus.

Auftaktplädoyers im Weinstein-Prozess erwartet. Zunächst wird Chefanklägerin Illuzzi-Orbon den Fall aus Sicht der Staatsanwaltschaft darlegen. Weinsteins Hauptanwältin Rotunno hat sich auf die Verteidigung von mutmaßlichen Sexualverbrechern spezialisert - und vor Gericht bislang nur einmal verloren. Zum Porträt

Frühstücksflocke

Wie US-Senatoren das Handyverbot beugen. Schnell mal einen Tweet absetzen oder einem Parteikollegen eine SMS schreiben - das ist den Senatoren in Washington nicht erlaubt, wenn sie während des Impeachment-Verfahrens im Plenarsaal sind. Dort herrscht ein strenges Handyverbot, das sich eigentlich nicht nur auf Telefone, sondern auf alle elektronischen Geräte bezieht. Einigen Senatoren war das beim Impeachment-Verfahren aber egal, wie die Seite Roll Call berichtet: Sie trugen einfach Smart Watches.