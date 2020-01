Was wichtig ist

Iran räumt "unabsichtlichen" Abschuss von ukrainischem Flugzeug ein. Zuvor hatte das Regime in Teheran behauptet, die Maschine mit 176 Menschen an Bord sei wegen eines technischen Defekts abgestürzt. Das Land gibt den USA jedoch eine Teilschuld an dem Unglück. Die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch eine US-Drohne hatte zu erneuten Spannungen zwischen den beiden Staaten geführt. Berichten zufolge schlug ein weiterer Angriff der Amerikaner auf einen iranischen Kommandeur fehl.

Grüne feiern 40-jähriges Bestehen in Berlin. Bundespräsident Steinmeier lobt die Partei dafür, dass sie die Ökologie zu einem "vierten Fixpunkt" der Politik gemacht habe. Frühere interne Konflikte scheinen vergessen, berichtet Constanze von Bullion von den Feierlichkeiten.

Pelosi will Weg frei machen für Start von Impeachment-Verfahren. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses kündigt an, die gegen US-Präsident Trump beschlossenen Anklagepunkte nächste Woche in den Senat zu übermitteln. Dies wäre der Beginn des eigentlichen Verfahrens. Einen konkreten Zeitplan nennt sie nicht. Mehr dazu finden Sie in unserem Newsblog.

Ende als Nebendarsteller. Mario Götze wird Borussia Dortmund aller Voraussicht nach verlassen und keiner hat wirklich etwas dagegen. Die Frage ist nun, ob der große Fußball noch einen Platz für den 27-Jährigen hat. Von Philipp Selldorf (SZ Plus)

Prozess gegen JVA-Beamten wegen rechtsextremer Randale geplatzt. Der Mann soll 2016 bei rechten Ausschreitungen in Leipzig dabei gewesen, jedoch erscheint er erneut nicht vor Gericht. Das Justizministerium will den Angeklagten loswerden. Doch daraus wird erst mal nichts. Zum Text von Antonie Rietzschel

Mexiko: Elfjähriger erschießt Lehrerin und sich selbst. Auch Mitschüler des Jungen wurden bei der Tat verletzt. Der Gouverneur des Bundesstaates spekuliert über Videospiele als Motiv. Die Einzelheiten

Was wichtig wird

Merkel zu Gast bei Putin. Die Bundeskanzlerin wird von Außenminister Heiko Maas begleitet. Themen gibt es zu genüge: Der Bürgerkrieg in Libyen, die Konfrontation in Syrien und nicht zuletzt auch die Krise zwischen Iran und den USA. Das Treffen findet am Samstagvormittag in Moskau statt. Silke Bigalke erklärt, was Merkel vom russischen Präsidenten will.

Parlaments- und Präsidentschaftswahl in Taiwan. Bei der Wahl tritt die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen von der Fortschrittspartei gegen den Herausforderer der oppositionellen Kuomintang, Han Kuo-yu, und James Soong von der People First Party an. Während die Präsidentin Festlandchina sehr kritisch gegenübersteht, sind ihre Herausforderer eher für eine Annäherung.

Frühstücksflocke

Und der Akku hält und hält. Oft wird behauptet, Batterien von Elektroautos müssten nach wenigen Jahren ausgetauscht werden. Zahlen einer Tesla-Flotte belegen jetzt: Die Stromspeicher halten viel länger als gedacht. Von Joachim Becker