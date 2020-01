Was wichtig ist

Flugzeugabsturz in Iran: Der Westen geht von irrtümlichem Abschuss aus. Sowohl die USA als auch Großbritannien und Kanada gehen davon aus, dass Iran Flug PS752 mit Flugabwehrraketen beschossen hat. Dies könne versehentlich geschehen sein. Bei dem Absturz kamen 176 Menschen ums Leben. Iran will nun offenbar doch Experten von Boeing an der Untersuchung beteiligen. Noch fehlen eindeutige Beweise, doch viele Indizien deuten auf einen fatalen Fehler hin, kommentiert Florian Hassel.

Erdoğans Regierung will Schulen in Deutschland gründen. 2018 schlossen türkische Behörden die deutsche Schule in Izmir - plötzlich, unverhofft und zum Erstaunen der Lehrer. Die Türkei wollte einer Forderung an die Bundesregierung Nachdruck verleihen, die mit der Schule in Izmir direkt zusammenhängt: Sie will in Deutschland Schulen betreiben. Von Hannes Munzinger und Paul Munzinger

US-Abgeordnetenhaus will militärische Alleingänge Trumps begrenzen. Die demokratischen Abgeordneten verabschieden mit ihrer Mehrheit eine Resolution in der Kongresskammer: Demnach müsste Trump den Kongress um Erlaubnis bitten, bevor er militärisch gegen Iran vorgeht - es sei denn, ein Angriff auf US-Ziele stünde unmittelbar bevor. Damit der Beschluss jedoch Gesetz wird, müsste auch der von Republikanern kontrollierte Senat zustimmen. Zum Bericht

AfD muss Strafe für Parteispende zahlen. Das Berliner Verwaltungsgericht weist eine Klage der Partei gegen eine von der Bundestagsverwaltung verhängte Strafzahlung in Höhe von 269 400 Euro ab. Die Schweizer Goal AG hatte im Jahr 2016 Werbeaktionen für den Spitzenkandidaten Meuthen im Wert von 89 800 Euro organisiert. Von Markus Balser

Was wichtig wird

Sondertreffen der EU-Außenminister wegen Iran- und Libyen-Krise. Von dem Treffen soll vor allem ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Die Staatengemeinschaft hatte in beiden Konflikten jüngst versucht, ihre diplomatischen Kanäle zu nutzen. Für Deutschland wird Bundesaußenminister Maas teilnehmen.

Grüne feiern ihr 40-jähriges Bestehen. Gastredner bei dem Fest in Berlin ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Außerdem werden viele prägende Politiker der Grünen-Geschichte erwartet. Gefeiert wird auch die Gründung des ostdeutschen Bündnis' 90, mit dem die westdeutschen Grünen sich 1993 vereinigten - der offizielle Name der Partei ist daher Bündnis 90/Die Grünen.

Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung zur steuerlichen Absetzbarkeit von Studiums- und Ausbildungskosten. Derzeit sind die Kosten für das erste Studium oder die erste Ausbildung nur als Sonderausgaben und nicht als Werbungskosten absetzbar. Der Bundesfinanzhof sieht einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz und hat Karlsruhe eingeschaltet.

Frühstücksflocke

Umstrittene Jesus-Satire darf im brasilianischen Netflix-Programm bleiben. Der Oberste Gerischtshof des Landes kassiert damit die Verfügung eines Richters vom Mittwoch. Dieser hatte Netflix angewiesen, die Satire vorübergehend aus dem Programm zu nehmen, weil sie die religiösen Gefühle der Brasilianer verletze. Der Film hatte Jesus eine homosexuelle Affäre angedichtet. Zum Text