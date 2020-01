Sonnenuntergang über Bagdad. In der gesicherten Grünen Zone schlugen dort am Mittwoch Katjuscha-Raketen ein.

Was wichtig ist

USA sehen zeichen für Entspannung aus Iran. Am Mittwoch hatte US-Präsident Trump verkündet, nicht militärisch auf den Raketenangriff Irans auf US-Stützpunkte im Irak reagieren zu wollen. Nun sagt Vizepräsident Pence in einem Interview, es gebe Informationen, wonach Iran Milizen aufgefordert habe, Angriffe auf US-Ziele zu unterlassen. Zum Bericht

Raketeneinschlag nahe der US-Botschaft in Bagdad. In der Grünen Zone in Bagdad schlagen mehrere Raketen vom Typ Katjuscha ein. Verletzt wird nach Angaben des irakischen Militärs niemand. Die Geschosse wurden offenbar aus Bagdad selbst abgefeuert. Am Sonntag war es zu einem ähnlichen Angriff auf die hoch gesicherte Zone in Bagdad gekommen. Zum Text

Der Nahe Osten muss sein eigenes Machtgleichgewicht finden. Jahrelang haben die USA signalisiert, sich aus dem Nahen Osten zurückzuziehen. Das hat Kräfte freigesetzt, die niemand mehr kontrollieren kann, befürchtet unser Autor - weder die USA noch regionale Mächte oder gar Europa. Gastbeitrag von Bernard Haykel (SZ Plus)

EXKLUSIV Cum-Ex-Geschäfte: Anklage gegen sechs Banker und früheren Top-Anwalt. Während die Finanzkrise große Geldhäuser erschütterte, sollen Manager der kaum bekannten Maple Bank Millionen kassiert haben - mit Aktien-Deals zulasten des Fiskus. Bericht von Klaus Ott und Jan Willmroth

Weinstein-Verteidiger fordern Rücktritt des Richters. Die Anwälte werfen Richter Burke Befangenheit vor. Am Vortag hatte dieser Weinstein scharf zurechtgewiesen, weil dieser trotz Handy-Verbots im Gerichtssaal Nachrichten verschickt hatte. Von Johanna Bruckner

Prinz Harry und Meghan ziehen sich von royalen Pflichten zurück. Das Ehepaar will sich auf eigene Charity-Projekte und das Aufziehen seines Sohnes Archie konzentrieren. Die beiden streben laut einer Mitteilung finanzielle Unabhängigkeit an und wollen künftig einen Teil ihrer Zeit in Nordamerika verbringen. Der Schritt könnte aber noch komplexe Folgen haben, schreibt Oliver Klasen.

Was wichtig wird

Unterhaus soll Brexit-Gesetz final ratifizieren. Das Unterhaus hatte den Entwurf bereits am 20. Dezember vergangenen Jahres mit großer Mehrheit in zweiter Lesung angenommen. Die Verabschiedung des Gesetzes gilt als reine Formalie, da die Tories um Boris Johnson die absolute Mehrheit im Parlament haben. Auch vom Oberhaus wird in der kommenden Woche kein Widerstand erwartet. Am 31. Januar soll Großbritannien die Europäische Union verlassen.

Berliner Verwaltungsgericht befasst sich mit AfD-Spendenaffäre. Parteichef Meuthen will in der Sache aussagen. Im baden-württembergischen Landtagswahlkampf 2016 hatte die Schweizer Goal AG Plakate und andere Werbeaktionen für Meuthen im Wert von 89 800 Euro organisiert. Die Bundestagsverwaltung wertete das als illegale Parteispende.

Neue Massenproteste in Frankreich. Die Hardliner-Gewerkschaft CGT und andere Gewerkschaften hatten zu dem neuen Ausstand und branchenübergreifenden Streiks bereits im Dezember nach einem ersten Treffen mit Regierungsvertretern aufgerufen. Es ist der vierte große Protesttag in Paris seit Beginn der Streiks.

Frühstücksflocke

Götter-Sturz. Im Dezember war dem schwedischen Fußballer Zlatan Ibrahimović in seiner Heimatstadt ein Denkmal gesetzt worden. Doch erst wüteten Vandalen, dann wurde die Statue abtransportiert. Über Hochmut, Fall und angewandte Kunstkritik. Von Thomas Steinfeld