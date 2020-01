Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Deutschland reduziert Zahl der Soldaten im Irak. Vor allem die Standorte Bagdad und Tadschi würden "vorübergehend ausgedünnt", schreiben Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Außenminister Maas. Dies geschehe auf Anweisung des Kommandos des von den USA geführten Anti-IS-Einsatzes im Irak. Die USA dementieren derweil Pläne für einen Truppenabzug. Zu den Details

EXKLUSIV SPD-Fraktionschef Mützenich nennt Trumps Handlungen "nicht akzeptabel". Mützenich nimmt die anhaltende Eskalation im Nahen Osten zum Anlass für scharfe Kritik an Trumps Politik. Deutschland könne den Folgen der "gezielten Tötung eines staatlichen Repräsentanten durch eine westliche Demokratie" nicht aus dem Weg gehen. Von Mike Szymanski

Sony überrascht auf der Technikmesse CES mit eigenem Elektroauto. Den Vision-S haben die Japaner Sony zufolge zusammen mit den Österreichern Magna Steyr entwickelt. Auch drei deutsche Zulieferer sind demnach beteiligt. Das Konzeptauto solle demonstrieren, welche Möglichkeiten in den technischen Entwicklungen aus dem Hause Sony steckten, sagt Konzernchef Kenichiro Yoshida bei der Vorstellung in Las Vegas. Mehr dazu

Viele Tote bei Explosion auf Brücke zwischen Kamerun und Nigeria. Auf einer belebten Brücke zwischen Kamerun und Nigeria explodiert ein Sprengsatz. Der Gouverneur auf der Seite Kameruns spricht von neun Toten und 30 Verletzten, aus Nigeria heißt es, es habe 30 Tote gegeben. Berichten aus Kamerun zufolge war ein Sprengsatz vermutlich versehentlich explodiert. Zur Nachricht

Lindner will mehr Umweltschutz in FDP-Parteiprofil. Beim Dreikönigstreffen in Stuttgart zeigt sich der FDP-Chef zufrieden mit den Umfragewerten seiner Partei und wünscht sich Visionen für die Zukunft. Klima- und Umweltschutz kommen ihm zufolge im "Leitbild" zu kurz und müssen nun "offen diskutiert" werden. Von Daniel Brössler

Was wichtig wird

CSU-Winterklausur wird fortgesetzt. Die CSU-Abgeordneten im Bundestag treffen sich zu ihrer Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wird sich in einem Statement äußern. Wie am gestrigen Tag CSU-Politiker mit demonstrierenden Bauern über die drohende neue Düngeverordnung diskutierten, berichten Nico Fried und Christian Wernicke.

Vereidigung der neuen Regierung Österreichs. Dem Kabinett gehören erstmals mehr Frauen als Männer an. Die konservative ÖVP und die Grünen hatten sich am Mittwoch auf einen Koalitionspakt geeinigt, am Samstag stimmte die grüne Parteibasis dafür. Grünen-Parteichef Kogler beschreibt das Bündnis als Vorbild für andere europäische Länder. Von Peter Münch

Erster großer Auftritt von Oliver Kahn als Bayern-Vorstand. Fast zwölf Jahre nach seinem letzten Spiel im Tor des FC Bayern München startet Oliver Kahn beim deutschen Fußball-Rekordmeister in eine zweite Karriere. Um 11.00 Uhr wird der 50 Jahre alte Ex-Nationalspieler in der Allianz Arena als neues Vorstandsmitglied und künftiger Bayern-Chef präsentiert.

Frühstücksflocke

Die Angst der Jugend vor dem Dritten Weltkrieg. In sozialen Medien wie TikTok und Twitter teilen junge Menschen Memes über die angespannte politische Lage. Die von Humor geprägten Reaktionen auf einen möglichen Krieg finden aber nicht alle lustig. Aus der jetzt-Reaktion