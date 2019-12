Was wichtig ist

Boeing stoppt Produktion des Pannenflugzeugs 737 Max. Der US-Flugzeugbauer will ab Januar vorerst keine Flugzeuge des Typs mehr bauen. Nach zwei Abstürzen dürfen diese Flugzeuge seit Mitte März nicht mehr starten. Boeings Hoffnung, dass sich das bald ändert, hatte die US-Luftfahrtaufsicht zuvor gebremst. Der ganze Artikel

Polen will Richter der Regierung unterstellen. Das Oberste Gericht hatte zuvor geurteilt, dass von der Regierung durchgesetzte Kontrollorgane der Justiz unrechtmäßig seien. Nun geht die polnische Regierung in die Gegenoffensive. Von Florian Hassel

Bilanz der Pressefreiheit: 389 Medienschaffende im Gefängnis. Der Jahresbilanz von "Reporter ohne Grenzen" zufolge sitzen zwölf Prozent mehr Journalisten in Haft als im Vorjahr. Traurige Spitzenreiter: China, Ägypten und Saudi-Arabien. Mindestens 49 Journalisten wurden getötet, nur eine Minderheit von ihnen in Kriegsgebieten. Zur Meldung

Bundestag ändert Einsatz-Vorschriften für Mitarbeiter der Abgeordneten. Der Bundestag hat auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2017 reagiert und die Ausführungsbestimmungen zum Abgeordnetengesetz geändert. Dabei geht es um den Einsatz der insgesamt 5336 Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten, die aus Steuermitteln bezahlt werden - und deshalb eigentlich nur zur Unterstützung der parlamentarischen Arbeit eingesetzt werden dürfen. Vor allem in Wahlkampfzeiten halten sich aber nicht alle Abgeordneten an diese Vorgabe.

Neue Pfleger aus dem Ausland sind schnell frustriert. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt: obwohl Pflegekräfte aus dem Ausland oft hochqualifiziert sind, werden sie meist nur für einfachste Tätigkeiten eingesetzt. Dadurch fühlen sich viele von ihnen unterfordert. Von Kristiana Ludwig

Kein deutscher Film auf der Shortlist für den Oscar. Der deutsche Beitrag "Systemsprenger" der Regisseurin Nora Fingscheidt schafft es nicht in die Vorauswahl für die Nominierung zum Besten Internationalen Spielfilm. Hoffnung auf ihre erste Nominierung überhaupt dürfen sich dagegen der Senegal und Südkorea machen. Mehr dazu

Was wichtig wird

Konstituierende Sitzung des neuen britischen Parlamentes. Premierminister Johnson will bereits diesen Freitag seinen Brexit-Deal dem neugewählten Parlament zur Abstimmung vorlegen. Johnson will die Länge der Übergangsphase mit der EU in einem Gesetz festschreiben. Damit würde er sich selbst unter Druck setzen, nach dem EU-Austritt Großbritanniens zum 31. Januar innerhalb von elf Monaten ein Handelsabkommen mit der Staatengemeinschaft auszuhandeln. Alles Wichtige zum Brexit

Erneute Großdemonstration in Frankreich. Verschiedene Gewerkschaften haben zu landesweiten Protestaktionen aufgerufen. Es wird mit erheblichen Behinderungen im öffentlichen Verkehr gerechnet. Es ist der dritte Massenprotest gegen eine von der Regierung geplante Rentenreform.

Neuorganisation der Sicherheitsbehörden wird vorgestellt. Bundesinnenminister Seehofer (CSU) informiert zusammen mit dem Verfassungsschutz und dem Bundeskriminalamt über den Stand im Kampf gegen Rechtsextremismus. Unter anderem als Folge des tödlichen Attentats auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, bewilligte der Bundestag 600 neue Stellen. Die Sicherheitsbehörden wollen auch in den eigenen Reihen verstärkt nach Rechtsextremen suchen.

Jens Söring wird in Deutschland erwartet. Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Deutsche soll am Dienstag in Frankfurt ankommen. Er hatte die Tat zuerst gestanden, später sein Geständnis aber widerrufen Das zuständige Gremium im US-Bundesstaat Virginia hatte im November entschieden, Söring auf Bewährung freizulassen und abzuschieben. Mehr dazu von Karin Steinberger

Frühstücksflocke

Die Währung Authentizität. Mit dem Vermarkten ihrer privaten Vorlieben verdienen Influencerinnen viel Geld. Aber was, wenn sich ihre Vorlieben ändern und nicht mehr zum Image passen? Über geschiedene Beziehungsberaterinnen und Veganer, die Fisch essen. Von Jürgen Schmieder