Was wichtig ist

EXKLUSIV Umweltbundesamt: Sprit muss bis zu 70 Cent teurer werden. Ein internes Papier des Amtes legt dar, welch drastische Einschnitte wirklich nötig wären, um die deutschen Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Die Steuer auf Diesel müsste bis 2030 um gut 70 Cent steigen, die Pendlerpauschale wegfallen. Die jetzigen Maßnahmen genügen demnach nicht im Ansatz. Zum Bericht von Michael Bauchmüller

Armutsrisiko in Deutschland steigt. In Deutschland ist das Armutsrisiko trotz hoher Beschäftigung gestiegen, zeigt ein Bericht der Bertelsmann-Stiftung. Während sich die Jobchancen für Gut- und Geringverdiener verbessert hätten, würden Arbeitsplätze der "klassischen Mittelschicht" wegfallen. Auch die Kluft zwischen Jung und Alt habe sich in vielen Ländern vergrößert. Von Simon Groß

Rechtsexperten: Impeachment-Votum gegen Trump wäre gerechtfertigt. Im US-Kongress präsentieren mehrere Verfassungsrechtler ihre Sicht auf die Vorwürfe gegen Donald Trump. Der Präsident kommt dabei nicht gut weg. Die Demokraten wollten mit dieser Anhörung der Öffentlichkeit zeigen, dass sie nicht ohne rechtliche Grundlage handeln, ein Kernvorwurf der Republikaner. Zu den Nachrichten rund ums Impeachment-Verfahren

Tod von Trayvon Martin: Schütze verklagt Eltern seines Opfers auf Schadensersatz. Im Februar 2012 hatte George Zimmerman den unbewaffneten schwarzen Jugendlichen Martin erschossen. Nun fordert er 100 Millionen von dessen Eltern und Anwalt. Sie sollen eine Zeugin zu Falschaussagen angestiftet zu haben. Zur Meldung

Uefa-Präsident will Abseitsregel diskutieren. "Wenn man eine lange Nase hat, ist man heutzutage im Abseits", sagt Ceferin, Chef der Europäischen Fußballunion. Er fordert einen Spielraum bei Entscheidungen - und will auch an, das Thema Handspiel in Zukunft anzugehen. Zur Nachricht

Was wichtig wird

SPD-Vorstand diskutiert über Empfehlungen für Parteitag. Neben der Debatte um eine Fortsetzung der großen Koalition plant die SPD zum Parteitag am Wochenende eine Reihe von Themen, die sie dem Regierungspartner Union auf den Tisch legen will. Darunter ist auch das Reizthema Tempolimit auf Autobahnen.

Fortsetzung der UN-Klimakonferenz. Das Klimaabkommen von Paris sieht vor, dass die Staaten spätestens im kommenden Jahr ihre Klimaschutz-Zusagen nachschärfen. In Madrid soll das vorbereitet werden. Die Staaten verhandeln zudem, wie CO2-Verschmutzungsrechte international gehandelt werden sollen und wie etwa durch Dürren und Stürme verursachte Klimaschäden finanziert werden.

Generalstreik in Frankreich. Grund für den großen Streik ist eine geplante Rentenreform. Dabei wird es erhebliche Störungen im Zugverkehr zwischen Deutschland und Frankreich geben. Es ist damit zu rechnen, dass der Streik ausgeweitet wird und mehrere Tage andauert. Mehr dazu von Nadia Pantel

Innenministerkonferenz in Lübeck. Die Länder wollen über die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Antisemitismus, den Umgang mit Hate Speech im Internet sowie die Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik diskutieren.

Frühstücksflocke

Sicherheitsfilmchen als Blockbuster. Tische und Lehnen bitte hochklappen: Hier kommen die Superstars! Das Aufblasen der spröden Sicherheitsvideos zum Mini-Blockbuster ist ein neuer Trend in der Luftfahrt. Warum die Vorführungen von Fluglinien neuerdings wie Netflix-Filme aussehen. Von Jan Stremmel