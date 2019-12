Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Ex-Siemens-Chef Pierer zu langer Haft verurteilt. Vor 13 Jahren erschütterte Griechenland eine Schmiergeldaffäre, in die Siemens verwickelt war. Jetzt verhängt ein Gericht in Athen harte Strafen. Welche Folgen die Urteile für Pierer und weitere sechs Deutsche haben werden, ist unklar. Von Christiane Schlötzer und Tasos Telloglou

Dreyer zieht sich aus SPD-Spitze zurück - Geywitz will Parteivize werden. Sobald die neuen SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans im Amt sind, will sich die kommissarische Vorsitzende Dreyer auf ihre Aufgabe als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz konzentrieren. Die bei der Mitgliederbefragung unterlegene Geywitz strebt nun einen Vizeposten an. Weitere Informationen

Rot-Rot-Grün will Minderheitsregierung in Thüringen. Die Entscheidung darüber soll die jeweilige Parteibasis treffen. CDU und FDP haben eine Duldung bereits ausgeschlossen, nicht aber eine Zusammenarbeit bei einzelnen Sachthemen. Zur Nachricht

Kramp-Karrenbauer besucht Afghanistan. Nach mehr als 18 Jahren geht es für die Verteidigungsminsterin auch darum, nicht einfach eine Mission langsam abzuwickeln, die nichts gebracht zu haben scheint. Das Afghanistan-Mandat des Bundestages läuft im März ab. Von Daniel Brössler

China verhängt Sanktionen gegen USA. Nach US-Gesetzen zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong reagiert Peking mit Strafmaßnahmen gegen die Vereinigten Staaten. US-Kriegsschiffe etwa dürfen nicht mehr in der chinesischen Sonderverwaltungszone zwischenstoppen. Zur Meldung

Die 24 Stunden von Malta. Am Flughafen schlägt ein Spürhund bei einem Passagier an - und als der weint und redet, nehmen die Dinge ihren Lauf. Von den Gründen und Abgründen des Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia. Von Hannes Munzinger (SZ Plus)

UN-Generalsekretär Guterres dringt auf Tempo beim Klimaschutz. Zum Auftakt der 25. UN-Klimakonferenz in Madrid mahnt Guterres die Weltgemeinschaft, schnell ihren Lebensstil zu ändern. Die neue EU-Kommissionschefin von der Leyen sagt, Europa sei bereit, seinen Beitrag zu leisten. Die Details

Benutzeroberflächen des Grauens. Verwirrende Navigation, Chaos statt Minimalismus - viele Webseiten und Automaten sind schlecht gestaltet. Diese Erkenntnis sickert erst langsam durch. Von Helmut Martin-Jung

Archidrecktur. Viele prominente Architekten bekennen sich zum Klimaschutz, doch wirklich ökologisch nachhaltig entwirft kaum einer. Die "Architects for Future" wollen das ändern. Von Laura Weißmüller

Minister auf Abruf. Wie geht es nach seiner schmerzlichen Niederlage beim SPD-Mitgliederentscheid weiter für den Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz? Er will im Amt bleiben - zumindest noch diese Woche. Von Cerstin Gammelin

Sollte die SPD die große Koalition verlassen? Nein, das wäre "höchst unklug", meint autocrator. "Bei allfälligen Neuwahlen würde sie momentan ein desaströses Ergebnis einfahren, und die Grünen sind noch nicht stark genug, um den nächsten Kanzler zu stellen, unter dem die SPD dann ggf. Juniorpartner sein könnte." Josef2396 schreibt: "Die Neuverhandlung der Koalitionsvertrages sollte zur Debatte stehen, d.h. ja nicht, dass man nicht an bereits Vereinbartem festhalten kann oder dringend die Koalition in die Tonne klopfen soll." Diskutieren Sie mit.