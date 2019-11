Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Europäisches Parlament ruft Klimanotstand aus. Die Abgeordneten in Straßburg stimmen mit großer Mehrheit für eine Resolution zur Klimakrise. Der Beschluss hat hohe Symbolkraft und soll Druck für konkrete Gesetze aufbauen. Differenzen gibt es über die Wortwahl: Die EVP spricht von "Klimanotfall". Michael Bauchmüller kommentiert, dass zur Lösung der Umweltprobleme ein fairer Welthandel mit sehr hohen Standards wichtig ist. (SZ Plus)

Bundestag setzt Maut-Untersuchungsausschuss ein. Für den Antrag stimmen alle Oppositionsfraktionen. Der Ausschuss soll die Rolle von Verkehrsminister Scheuer und seines Minsteriums bei der Vergabe der Betreiberverträge für die später geplatzte Pkw-Maut untersuchen. Zur Nachricht

Übernahmekampf um Osram spitzt sich zu. Kurz vor Ende des Angebots steht die Übernahme des Münchner Unternehmens durch den Chiphersteller AMS auf der Kippe: Hedgefonds haben massiv Aktien gekauft - ihnen gehört bereits fast die Hälfte des Lichtkonzerns. Von Thomas Fromm

AfD wählt neue Parteivorsitzende. Meuthens Wiederwahl gilt als sicher, Gauland jedoch tritt auf dem Bundesparteitag an diesem Wochenende in Braunschweig nicht erneut an. Als aussichtsreichste Kandidaten für seine Nachfolge gelten Tino Chrupalla und Gottfried Curio. Zum gemäßigten Teil der Partei werden beide eher nicht gezählt. Von Jens Schneider

Überraschender Schritt zur europäischen Sammelklage. Die EU hat einen Schritt zur Stärkung EU-weiter Verbraucherschutzregeln gemacht. Vorbild ist die Musterfeststellungsklage, die in Deutschland beim VW-Dieselskandal genutzt wird. Die Klageform erlaubt es Verbänden und Organisationen eine stellvertretende Klage für viele Verbraucher auf einmal duchzusetzen. Von Karoline Meta Beisel und Björn Finke

Frühchen in Lebensgefahr: Lebenslange Haft für Krankenschwester. Die Frau, die im Prozess vor dem Landgericht Marburg zu den Vorwürfen schwieg, soll drei Säuglinge mit Narkosemitteln vergiftet haben. In dem aufwändigen Indizienprozess wurden Dutzende Zeugen befragt, das Motiv der Krankenschwester bleibt jedoch unklar. Die Details

"Die Leute freuen sich mit mir." Benigna Munsi, die am Freitag den traditionsreichen Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet, über die Hass-Botschaft der AfD, die Liebe der anderen und ihre Rolle als Christkind. Interview von Olaf Przybilla

Warum Männer Hunde als Köder nutzen. Mit einem Hund an der Seite wirkt man "sozial und symphatisch". Das funktioniert so gut, dass sich inzwischen Menschen auf Datingportalen als Hundebesitzer ausgeben, die gar keine sind. Von Titus Arnu

Chinesische Technik ist ein Sicherheitsrisiko. Das Land nutzt seine Technologie, um Menschen zu überwachen und Minderheiten zu unterdrücken. Deutschland sollte beim Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes möglichst auf Technik von Huawei verzichten. Kommentar von Georg Mascolo

Black Friday - schlägt Konsum den Klimaschutz? "Auf der einen Seite beschließt man in Brüssel Klimanotstandsgesetze, was ich für fragwürdig halte, auf der anderen Seite versinkt auch die Jugend im Schwarzen Freitag, dessen Konsumrausch ich für ebenso zweifelhaft halte", schreibt Adeptus Custodes: "Wer aber denkt, die Menschen würden im Ernstfall wirklich verzichten wollen, wird sich noch wundern." We56Mue meint: "Geiz ist geil - am Ende des Tages muss bei Vielen der Klimaschutz wieder hinten anstehen." Für Wuerth ist Black Friday "ein Tag wie jeder andere": "Ich werde nur das kaufen, was ich sowieso kaufen wollte, nichts weiter." Diskutieren Sie mit uns.