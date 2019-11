Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

China Cables: VW und die Frage der Verantwortung. Der Autokonzern betreibt seit 2013 ein Werk in der Region, in der China Hunderttausende Uiguren interniert und überwacht. Noch im April wusste der VW-Chef angeblich von nichts. Von Lea Deuber und Christoph Giesen und Frederik Obermaier. Die Bundesregierung zeigt sich besorgt über die Verfolgung von Uiguren in China. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagt, man sei seit geraumer Zeit mit der chinesischen Führung in "sehr ernstem Gespräch" über das Thema. Mehr dazu. China versucht die Recherchen über die Internierungslager zu zensieren. Zur Nachricht

Mehr Gewalttaten gegen Frauen durch Partner und Ex-Partner. Die Zahl der angezeigten Gewaltdelikte von Männern gegen ihre aktuellen oder früheren Partnerinnen ist 2018 erneut leicht gestiegen. 122 Frauen wurden einer BKA-Studie zufolge getötet. Die Zahlen seien "alarmierend", sagt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Zur Meldung. Wer etwas ändern will, darf nicht nur Geld zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft muss für eine wirkliche Gleichberechtigung sorgen, kommentiert Meredith Haaf.

Einbruch im Grünen Gewölbe in Dresden. Am frühen Montagmorgen sind Einbrecher in die Schatzkammer eingedrungen. Drei Diamantgarnituren aus dem 18. Jahrhundert wurden gestohlen. Zur Nachricht. "Kunstdiebstahl rangiert heute vor Drogen- und Menschenhandel", sagt Nikolaus Barta, Makler für Kunstversicherungen, im Interview mit Anna Fischhaber. Über die Bedeutung der Dresdner Kunstsammlung und die Folgen des Diebstahls berichtet Peter Richter (SZ Plus).

Uber verliert Lizenz in London. Das umstrittene Unternehmen darf seine Fahrdienste in London nicht mehr anbieten. Bis zu einer Entscheidung über die Berufung kann Uber aber weiterarbeiten. Zur Meldung

Missbrauchsfall in Bergisch Gladbach soll größer als Fall Lügde sein. Davon geht der LKA-Direktor angesichts der immensen Datenmenge aus. Der massenhafte Missbrauch von Kindern war durch Mitglieder eines Chat-Netzwerkes aufgedeckt worden. Inzwischen gab es in dem Fall zehn Festnahmen, die Ermittlungen stehen jedoch noch am Anfang. Mehr dazu

SPD und Grüne verhindern Rainer Wendt. Der umstrittene Polizeigewerkschafter sollte Staatssekretär im Innenministerium in Sachsen-Anhalt werden. SPD und Grüne sperrten sich erfolgreich gegen den Plan der CDU. Von Jens Schneider

Warum die Welt erst so spät von den Lagern erfahren hat. Hunderttausende Uiguren werden in der Region Xinjiang in China interniert und überwacht - und kaum jemand nimmt davon Notiz. Wie kann das sein? Von Christoph Giesen

Muslimin schützt jüdische Familie vor antisemitischer Attacke. Denn sie sei selbst schon wegen ihres Glaubens angegriffen worden. Ein Video des Vorfalls bewegt nun viele Menschen. Zur Meldung auf jetzt.de

Wie bewerten Sie Söders Ausstieg aus dem Nationalen Bildungsrat? "Merkt man hierzulande nicht, dass das Bildungsniveau stetig sinkt", fragt Rolf K. Er hält Söders Schritt für "konsequent und notwendig". VIMOB hingegen kritisiert den "bayerischen Provinzialismus" und glaubt, dass "Herrn Söder Bayerns Eigenständigkeit wichtiger ist als die nötige Einschränkung der Bildungshoheit der Bundesländer, die den Schülern und ihren Familien zugute käme". Leser Ossi schließlich schlägt vor, dass sich alle Bundesländer an das Niveau Bayerns und Sachsens anpassen sollten, dann müsste Söder auch nicht aussteigen. Diskutieren Sie mit uns.