Was wichtig ist

USA billigen Israels Siedlungen im Westjordanland. Die Siedlungen verstoßen nach Auffassung der Regierung Trumps nicht per se gegen internationales Recht. US-Außenminister Pompeo begründete den Schritt damit, dass die bisherige Position "inkonsistent" sei, also widersprüchlich, dies habe eine rechtliche Analyse ergeben. Seit 1978 hatten US-Regierungen die andere Auffassung vertreten. Zum Bericht von Alexandra Föderl-Schmid

Razzien wegen verbotenem Geldtransfer in die Türkei. Ermittler durchsuchen seit den Morgenstunden Dutzende Wohnungen und Firmen, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Der Vorwurf: Millionensummen sollen auf illegalem Weg aus Deutschland in die Türkei geschleust worden sein. Zum Text

SPD-Kandidaten treten zum letzten Duell an. Die Chefsuche bei der SPD geht an diesem Dienstag in die entscheidende Runde. 425 000 Parteimitglieder sind bis Ende November aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Beim letzten Kandidaten-Duell am Montagabend hat Olaf Scholz aufgedreht und seinen Herausforderern gezeigt: Einfach wird es nicht, ihn zu besiegen, berichtet Mike Szymanski.

600 Aktivisten verlassen belagerte Hochschule in Hongkong. Ungefähr 100 Regierungskritiker halten sich jedoch weiter in der Polytechnischen Universität auf. Hunderte Demonstranten sollen festgenommen worden sein. Zur Nachricht

Trump muss Steuerunterlagen zunächst nicht aushändigen. Der Supreme Court gab einem entsprechenden Eilantrag der Anwälte des US-Präsidenten statt - allerdings ohne eine endgültige Entscheidung in der Sache zu treffen. Zur Meldung

Frühere Betreiber von movie2k.to verhaftet. Das illegale Streamingportal ist schon seit mehreren Jahren nicht mehr am Netz. Die Betreiber sollen damit Millionen verdient haben. Die Einzelheiten

Was wichtig wird

EuGH urteilt über umstrittene polnische Justizreform. Die EU-Richter entscheiden, ob die 2018 geschaffene Disziplinarkammer am obersten polnischen Gericht politisch unabhängig und somit mit EU-Recht vereinbar ist. Die Kammer überwacht Disziplinarmaßnahmen gegen Richter. Ihre Mitglieder müssen unter anderem vom Staatspräsidenten bestätigt werden.

Öffentliche Anhörungen in Impeachment-Verfahren. Über den Tag verteilt sollen insgesamt vier Zeugen gegen US-Präsident Trump aussagen: zunächst Jennifer Williams, Mitarbeiterin des US-Vizepräsidenten Pence, und Alexander Vindman, Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates. In einer zweiten Sitzung folgt die Befragung von Kurt Volker, dem früheren US-Sonderbeauftragten für die Ukraine, und Tim Morrison, der bis vor kurzem noch für den Nationalen Sicherheitsrat arbeitete. Alle vier hatten zuvor bereits hinter verschlossenen Türen ausgesagt.

TV-Duell zwischen Johnson und Corbyn. Das Aufeinandertreffen der Spitzenkandidaten der regierenden Tories und der oppositionellen Labour-Partei ist ein erster Höhepunkt im britischen Wahlkampf. In Großbritannien wird am 12. Dezember gewählt. Premierminister Johnson hatte auf die Neuwahl des Unterhauses gedrungen, weil er eine Mehrheit braucht, um seinen mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag durchzusetzen.

Frühstücksflocke

Pfandflaschen gegen Fahrscheine. Der öffentliche Nahverkehr in Rom zeichnet sich durch Verspätungen, üble Gerüche und herumliegenden Müll aus. Um immerhin die Sauberkeit in der Stadt zu fördern, haben sich die Verantwortlichen der Stadt eine spezielle Idee einfallen lassen: In drei Metro-Stationen stehen nun Automaten, die Pfandflaschen entgegen nehmen - und dafür eine Fahrkarte ausspucken. Für dreißig leere PET-Flaschen gibt es dort eine Fahrt umsonst.