Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Nationalismus und Ressentiments entgegentreten: Olaf Scholz hält es für eine Aufgabe in der Demokratie, Dinge zu sagen, die man richtig findet.

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Scholz will keine Regierung mehr mit CDU und CSU. Der Vizekanzler erneuert seine Zusage, die SPD nicht abermals in ein Regierungsbündnis mit der Union zu führen. "Deutschland braucht eine Regierung ohne CDU und CSU. Man merkt doch, wie die Union wie Mehltau über der Republik liegt", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Zum SZ-Plus-Interview

Familienministerin Giffey darf Doktortitel behalten. Die Freie Universität Berlin (FU) hat entschieden, dass Giffey für wissenschaftliche Unsauberkeiten in ihrer Dissertation nur gerügt wird. Das FU-Präsidium folgte damit der Empfehlung der Prüfer, die sich seit Februar über Giffeys Arbeit "Europas Weg zum Bürger" gebeugt hatten. Von Henrike Rossbach

Pentagon veröffentlicht Aufnahmen von Al-Bagdadi-Angriff. Die schwarz-weißen Luftaufnahmen zeigen US-Spezialkräfte, die zum Anwesen des Führers der Terrormiliz IS vordringen. Die sterblichen Überreste al-Bagdadis wurden zunächst für DNA-Tests an einen sicheren Ort gebracht und dann auf hoher See bestattet. Mehr dazu

Twitter stoppt politische Werbung. Der Kurznachrichtendienst verbannt politische Werbeanzeigen von seiner Plattform - und grenzt sich damit von Facebook ab. Zur Meldung

CDU-Abgeordnete nennen parteiinterne Kritik "extrem schädlich". Die 15 Abgeordneten kritisieren in einer gemeinsamen Erklärung die Angriffe von Merz und Koch auf die Kanzlerin. Merz hatte Merkel "Untätigkeit" und "mangelnde Führung" vorgeworfen. Zur Nachricht

BVB gewinnt Topspiel im DFB-Pokal gegen Gladbach. Durch einen späten Doppelpack von Julian Brandt setzt sich Dortmund mit 2:1 (0:0) durch. In einem weiteren Duell zweier Bundesligisten fertigt Leipzig Wolfsburg mit 6:1 ab. Alle Ergebnisse

Washington Nationals gewinnen World Series. Das Team der US-Hauptstadt besiegt die Houston Astros - und gewinnt damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Baseball-Meisterschaft. Die Details

Was wichtig wird

BGH-Urteil: Haben die Freisprüche für drei frühere Deutsche-Bank-Chefs Bestand? Die Staatsanwaltschaft wirft Rolf Breuer, Josef Ackermann und Jürgen Fitschen versuchten Betrug vor. Sie sollen Aussagen vor Gericht abgesprochen haben, um die Deutsche Bank vor Schadenersatz-Zahlungen wegen der Kirch-Pleite zu bewahren.

Fortsetzung der Verhandlungen der großen Koalition über eine Grundrente. Spitzenpolitiker von Union und SPD beraten zum geplanten Aufschlag auf Minirenten. Offenbar stehen Union und SPD kurz vor einer Einigung, schreibt Wolfgang Wittl.

Erste Klimaklage gegen Bundesregierung wird verhandelt. Drei Bauernfamilien klagen gemeinsam mit der Umweltorganisation Greenpeace gegen die Regierung. Sie sehen ihre Existenzgrundlage durch den Klimawandel bedroht und ihre Grundrechte verletzt. Der Prozess findet vor dem Berliner Verwaltungsgericht statt.

Frühstücksflocke

Hilfe von Darth Vader. Tunesien will Urlauber verstärkt in die Wüste schicken. Dazu sollen auch die alten "Star Wars"-Kulissen besser vermarktet werden. Ein "Star Wars"-Fanklub hat mit Crowdfunding-Geldern eine Düne umgeleitet, die sonst alles begraben hätte. Von Anja Martin