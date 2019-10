Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Unterhaus lehnt Johnsons Neuwahl-Plan ab. Der britische Premierminister erreicht nicht die nötige Zweidrittelmehrheit im Unterhaus. Zuvor akzeptiert er zähneknirschend den Aufschub des EU-Austritts. Zur Meldung

US-Demokraten treiben Amtsenthebung voran. Erstmals soll im Repräsentantenhaus formell über die Voruntersuchungen für das Impeachment gegen Trump abgestimmt werden. Gleichzeitig bekommt das Verfahren neuen Aufschwung: Ein hochrangiger US-Offizier steht Medienberichten zufolge kurz davor, US-Präsident Trump in der Ukraine-Affäre schwer zu belasten. Zum Text

Kramp-Karrenbauer fordert ihre Gegner heraus. Dass viele in der Union der Parteichefin eine Mitschuld an der Krise ihrer Partei geben, ist nicht ganz neu. Jetzt aber hat Kramp-Karrenbauer offenbar genug. Einen Tag nach der Landtagswahl in Thüringen erklärt die CDU-Vorsitzende, sie bleibe bei ihrer Position, dass erst der Parteitag 2020 über die Kanzlerkandidatur entscheiden solle. Von Robert Roßmann

Merkel erhält Theodor-Herzl-Preis. Jedes Jahr überreicht der World Jewish Congress (WJC) den Theodor-Herzl-Preis an eine Person, die sich für eine tolerante Welt und für jüdisches Leben einsetzt - dieses Jahr ist es die deutsche Kanzlerin. Merkel gilt als sensibel den Sorgen der Juden in Deutschland gegenüber, als treue Freundin des Staates Israel. Mehr dazu von Matthias Drobinski

LVMH will Tiffany übernehmen. Der französische Luxusgüterkonzern hält viele bekannte Marken. In Zukunft soll auch die weltberühmte New Yorker Juwelierkette dazu gehören. Die Aktien reagieren deutlich.

Was wichtig wird

Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über Schadenersatz-Urteile gegen Porsche SE. Die Holding war im Oktober 2018 vom Landgericht dazu verurteilt worden, zwei Investmentfonds zusammen rund 47 Millionen Euro zu zahlen. Nach Ansicht des Richters hatte die Porsche SE die Kapitalmärkte zu spät über die finanziellen Folgen des Dieselskandals informiert. Gegen das Urteil gingen beide Seiten in Berufung.

Kanzlerin Merkel kommt zum Digital-Gipfel nach Dortmund. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte angekündigt, dort Pläne für ein europäisches Cloud-Netzwerk vorzustellen. Unter dem Titel "Gaia X" soll zusammen mit Partnern aus Deutschland und Europa eine sichere und vertrauenswürdige Dateninfrastruktur entstehen. Das Projekt soll eine Alternative in Europa für die Angebote der Internetriesen Amazon, Microsoft oder Google sein.

Sechstägige Waffenruhe in Nordsyrien läuft aus. Die Türkei und Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung hatten die Vereinbarung rund zwei Wochen nach Beginn einer türkischen Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordostsyrien getroffen. Die Türkei betrachtet die YPG, die entlang der syrisch-türkischen Grenze lange ein großes Gebiet kontrolliert hat, als Terrororganisation. Das Abkommen sollte der YPG 150 Stunden Zeit für den Abzug aus Grenzgebieten geben.

Frühstücksflocke

Das Internet ist auf den Hund gekommen. In unserer schnelllebigen Welt war wenigstens auf eines Verlass: Cat-Content geht immer. Aber selbst das ist vorbei. Netzinsider, Technikjournalisten, insbesondere Katzenliebhaber weisen schon länger darauf hin: An den einschlägigen Internetorten für alles Flauschige werden heute mehr Hunde als Katzen gesichtet, berichtet Hannes Vollmuth.