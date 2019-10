Was wichtig ist

US-Demokraten greifen bei Fernsehdebatte Trump an. In ihrer Kritik am Präsidenten sind sich die demokratischen Präsidentschaftsbewerber einig. Nicht aber in der Frage, ob es eine große Vision oder kleine, pragmatische Schritte braucht, um ihn zu besiegen. Von Alan Cassidy

Erdoğan schließt Waffenruhe kategorisch aus. Der türkische Präsident lässt sich einem Medienbericht zufolge nicht von den Drohungen der USA beeindrucken. Seine Truppen müssten in Nordsyrien erst ihr Ziel erreichen: die Einrichtung einer Schutzzone entlang der Grenze. Zum Bericht. Der Bundestag befasst sich am Mittag auf Antrag der Linken mit der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien.

Geplantes Werk in der Türkei bereitet Volkswagen Probleme. VW will nahe Izmir eine neue Autofabrik bauen. Das Unternehmen hat jetzt aber die Entscheidung vertagt - auch vor dem Hintergrund der Militäroffensive. Möglicherweise haben aber auch fragwürdige Fördergelder eine Rolle gespielt. Von Max Hägler

Erneut Massenproteste in Katalonien. Das harte Urteil gegen führende Separatisten in Madrid erzürnt die Menschen in Barcelona und anderen katalanischen Städten. Am Montagabend kommt zu massiven Zusammenstößen mit der Polizei. Zu den Bildern

Was wichtig wird

Treffen zwischen Merkel und Macron. Die Kanzlerin und der französische Präsident treffen sich in Toulouse mit Ministern beider Länder, um über die gemeinsame Klima- und Industriepolitik sowie wichtige Verteidigungsprojekte zu sprechen. Merkel und Macron hatten sich bereits am Sonntag in Paris getroffen, um den am Donnerstag in Brüssel beginnenden EU-Gipfel vorzubereiten. Sie versicherten, bei wichtigen internationalen Krisen wie dem Brexit und der türkischen Militäroffensive in Syrien zusammenstehen zu wollen.

Brexit-Gespräche werden fortgesetzt. Am Nachmittag soll es eine Botschaft von EU-Chefunterhändler Michel Barnier geben, wo man in den Verhandlungen steht. Am Donnerstag beginnt in Brüssel der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs.

Ticketsteuer und Pendlerpauschale im Kabinett. Höhere Steuern auf Flugtickets, eine erweiterte Pendlerpauschale, günstigere Bahntickets - das Kabinett will eine Reihe von Maßnahmen aus dem Klimapaket auf den Weg bringen. Gesammelt sind sie in einem Gesetzentwurf des Finanzministeriums zum Steuerrecht. Darin geht es auch um die geplante Förderung für energetische Gebäudesanierung. Zugleich wollen die Minister Eckpunkte zu einem Preis für den Ausstoß von CO2 beim Verkehr und Heizen verabschieden.

Frankfurter Buchmesse beginnt. Erwartet werden bis Sonntag etwa 7450 Aussteller aus mehr als 100 Ländern. Im vergangenen Jahr waren an den fünf Messetagen mehr als 285 000 Besucher gekommen. An den ersten drei Messetagen sind nur Fachbesucher zugelassen.

Bundestag debattiert über türkische Syrien-Offensive. Alle Fraktionen sind sich einig, dass der Einsatz gegen die kurdische YPG-Miliz so schnell wie möglich beendet werden sollte. Große Uneinigkeit besteht aber darin, wie der türkische Präsident Erdoğan zum Rückzug gebracht werden kann. Einzige deutsche Strafmaßnahme ist bisher die Einschränkung der Rüstungsexporte in die Türkei.

Frühstücksflocke

Rampe in die Zukunft. Auf einer Müllverbrennungsanlage mitten in Kopenhagen kann man demnächst Ski fahren - "CopenHill" ist der höchste künstliche Skihügel der Welt. Von Laura Weißmüller