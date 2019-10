Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

USA fordern sofortige Waffenruhe in Nordsyrien. Donald Trump will die Türkei in Nordsyrien mit Sanktionen zur Umkehr bewegen. Vizepräsident Mike Pence soll zudem in die Region reisen und das "Blutvergießen" beenden. Mehr dazu

Türkisches Café bei Kurden-Demonstration in Herne attackiert. In Nordrhein-Westfalen eskaliert eine Demonstration von Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Syrien. Die Lage soll sich nach Provokationen aus dem Café und einem Kiosk heraus zugespitzt haben. Fünf Menschen werden verletzt. Zur Meldung

EXKLUSIV Das Fahrrad wird in Deutschland kaum gefördert. Die Förderung von Fahrrad-Projekten an Universitäten ist eine Ausnahme. Den jährlich 1,2 Millionen Euro stehen Milliarden für die Autoforschung gegenüber. Zum Sommersemester 2020 plant das Bundesverkehrsministerium drei Professuren zum Radverkehr. Von Markus Balser

Saša Stanišić gewinnt den Deutschen Buchpreis. Der Autor wird für sein Buch "Herkunft" geehrt. In seiner Dankesrede feiert er Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Außerdem zeigt er sich erschüttert über den Nobelpreis für Peter Handke. Von Marie Schmidt

Booker Prize 2019 an Atwood und Evaristo. Der wichtigste britische Literaturpreis, der Booker Prize, geht erstmals an zwei Autorinnen: Margaret Atwood und Bernardine Evaristo. Zum Bericht

EXKLUSIV Die Zahl der erlaubten Pestizide steigt. Die Zulassung von Pestiziden ist nicht erst seit der Diskussion um Glyphosat ein heikles Thema. In der Regel werden bei den Pestiziden jedoch nicht die erlaubten Höchstmengen für Pestizidrückstände überschritten. Von Silvia Liebrich

Dutzende Verletzte bei Protesten am Flughafen Barcelona. Das Oberste Gericht Spaniens hat entschieden: Neun der angeklagten Führer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung sollen zwischen neun und dreizehn Jahren ins Gefängnis. Am Flughafen Barcelonas demonstrierten Tausende Unabhängigkeitsbefürworter, es gibt Zusammenstöße mit der Polizei. Von Thomas Urban

Was wichtig wird

EU-Ministertreffen zum Brexit in Luxemburg. Die zuständigen Minister der 27 bleibenden EU-Staaten beraten vor dem EU-Gipfel über eine mögliche Einigung mit Großbritannien. Die sogenannte "Queen's Speech", bei der Königin Elizabeth II. traditionell die Regierungserklärung des Premierministers vorliest, hatte am Montag keine neuen Pläne von Johnson enthüllt, berichtet Alexander Mühlauer.

Nächster Schritt in der Maut-Affäre. In ihren Fraktionssitzungen wollen Linkspartei, FDP und Grüne einen Untersuchungsausschuss zu Scheuers Gebaren auf den Weg bringen. Erst in der vergangenen Woche musste der Bundesverkehrsminister weitere Geheimtreffen mit Mautbetreibern einräumen. Von Markus Balser

EU entscheidet über Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien. Dass die Balkanstaaten den Schritt Richtung EU gehen können, gilt jedoch als fraglich, da Frankreich den Start der Verhandlungen bis zuletzt mit einem Veto verhindern wollte. Die Regierung in Paris hält die bisherigen Reformfortschritte in beiden Ländern für unzureichend und verlangt zudem eine grundsätzliche Reform des Beitrittsprozesses als Voraussetzung für die Zustimmung.

Frühstücksflocke

Der (beschwipste) Absturz der Bienen. Weil es in Australien so warm ist, fermentiert der Nektar in manchen Pflanzen - das macht nicht nur die Bienen betrunken, sondern bewegt einige Australier dazu, Parallelen zu ihren Landsleuten und deren eher lockerem Umgang mit Alkohol zu ziehen. Von Martin Wittmann