Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Trump bringt Republikaner mit Syrien-Entscheidung gegen sich auf. Die Kritik in den eigenen Reihen mehrt sich. Der US-Präsident verteidigt den angekündigten Truppenabzug - und droht in einem kryptischen Tweet der Türkei mit wirtschaftlicher Zerstörung. Zum Bericht

Philippa Strache zieht nicht ins österreichische Parlament ein. Die Frau des Ex-FPÖ-Chefs bekommt kein Mandat. In Bezug auf die 32-jährige bisherige Tierschutzbeauftragte bestehe "noch Aufklärungsbedarf", hieß es aus der Partei unter Anspielung auf Vorwürfe, die dem Ehepaar Strache einen aufwendigen Lebensstil auf Kosten der FPÖ unterstellen. Mehr dazu

Lkw kracht in Limburg in mehrere Autos - neun Verletzte. Der Fahrer wurde festgenommen. Ob der Mann den schweren Laster versehentlich oder mit Absicht in die Autos steuerte, ist offen. Die Details

USA setzen 28 chinesische Organisationen auf schwarze Liste. Sie dürfen keine Produkte mehr aus den USA importieren. Die US-Regierung will damit verhindern, dass US-Technologie zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in China eingesetzt wird. Zur Nachricht

Was wichtig wird

EU-Minister treffen sich in Luxemburg zum Thema Migration. Es wird unter anderem darum gehen, weitere EU-Staaten von der in Malta geschlossenen Grundsatzeinigung zur Seenotrettung zu überzeugen - bisher zögern sie noch, schreiben Karoline Meta Beisel und Constanze von Bullion.

Bekanntgabe der Nobelpreisträger für Physik 2019. Die Königlich Schwedische Wissenschaftsakademie verkündet den Preisträger gegen Mittag. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an William Kaelin und Gregg Semenza (USA) sowie Peter Ratcliffe (Großbritannien). Sie haben untersucht, wie Zellen Sauerstoffmengen erkennen und sich daran anpassen. Zum Text

Gewerkschaftstag der IG Metall. 483 Delegierte beraten bis kommenden Samstag unter anderem über die Umsetzung einer umweltfreundlicheren Klimapolitik und die damit verbundenen Folgen für Kernbranchen der Gewerkschaft - etwa Auto und Stahl. Vor dem Treffen hat die IG Metall mehr Tarifbindung bei Arbeitgebern gefordert. Zudem sind Wahlen zum 1. Vorsitzenden vorgesehen.

Frühstücksflocke

So tricksen Hongkongs Aktivisten mit iPhones die Behörden aus. Informationen über anstehende Demos werden in Hongkong oft per Airdrop geteilt. Die Funktion hat sich zu einem zentralen Kommunikationsmittel zwischen Aktivisten entwickelt. Die Apple-Technologie hat einen großen Vorteil: Die Verteiler bleiben unerkannt. Von Lea Deuber