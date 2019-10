Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

US-Demokraten wollen Trump zur Herausgabe von Dokumenten zwingen. In der Ukraine-Affäre verschärft sich die Konfrontation zwischen Regierung und den Demokraten im Kongress. Trump habe bis Monatsmitte Zeit zu kooperieren, so der zuständige Ausschuss. Mehr dazu

Microsoft: Iranischer Hackerangriff zielte auf US-Wahl 2020 ab. Die Hacker versuchten offenbar Hunderte E-Mail-Konten zu knacken. Vertreter der US-Regierung haben in der Vergangenheit gewarnt, China, Russland oder Iran könnten versuchen, die Wahl zu beeinflussen. Zum Bericht

AMS scheitert mit Osram-Übernahme. Der österreichische Chip-Hersteller hat es nicht geschafft, die erforderliche Mehrheit der Osram-Aktien zu bekommen. Damit ist die 4,5-Milliarden-Übernahme geplatzt - vorerst. Die Details

Prinz Harry klagt gegen britische Zeitungen wegen Telefon-Hackings. Die Klagen richten sich gegen den Verlag News Group, zu dem die Sun gehört, sowie den Verlag der Zeitungsmarke Mirror. Sie erinnern an einen der größten Medienskandale Großbritanniens. Erst vor wenigen Tagen hatte Prinz Harry eine "skrupellose Kampagne" gegen seine Frau Meghan beklagt. Zur Nachricht

Hertha BSC setzt Siegesserie fort. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga gewinnen die Berliner zu Hause mit 3:1 (2:1) gegen Fortuna Düsseldorf und verbessern sich damit auf den zehnten Tabellenplatz. Die Details

Was wichtig wird

USA und Nordkorea wollen neue Atomgespräche aufnehmen. Nordkorea hatte neue Verhandlungen mit den USA auf Arbeitsebene über sein Atomwaffenprogramm angekündigt. Seit dem gescheiterten Gipfel zwischen beiden Ländern im Februar in Vietnam gab es keine Arbeitsgespräche mehr. Medienberichten zufolge findet das Treffen in Schweden statt.

Papst Franziskus ernennt bei einem Konsistorium 13 neue Kardinäle. Zu den neuen Purpurträgern gehören zwei, die sich für Migranten einsetzen. Zudem werden Männer aus ärmeren und muslimisch geprägten Ländern in den Kardinalsstand erhoben. Aus Deutschland ist kein neuer Kardinal dabei.

Wieder Demonstrationen der "Gelbwesten" erwartet. Die Bewegung ruft in verschiedenen Orten Frankreichs wieder zu Protesten auf - es wäre das 47. Wochenende in Folge. Zuletzt war die Teilnehmerzahl massiv zurückgegangen, vereinzelt war es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gekommen.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

1. Weg mit dem Heuchelbrief! "Seit ich denken kann, will ich in Ihrem Unternehmen arbeiten": Wer einen Job sucht, ist zu Unsinnsaussagen gezwungen, die selbst die treuherzigste Chefin im Leben nicht glaubt. Warum tun wir uns das an? Von Elisabeth Krainer

2. Alba Berlin findet Cheerleader nicht mehr zeitgemäß. Junge Frauen als Pausenfüller bei Sportevents passten "nicht mehr in unsere Zeit", findet der Verein. Auch Uli Hoeneß und der FC Bayern wollen sich mit der Thematik beschäftigen. Von Jonas Beckenkamp

3. SOS für die Ehre. Der Beschluss des Landgerichts Berlin zu den Schmähungen im Netz gegen Renate Künast muss eilig korrigiert werden. Denn es geht darum, dass das Wort "Rechtskultur" nicht zur Lachnummer wird. Kommentar von Heribert Prantl

4. Mama feiert die härteste Wiesn-Party. Unter all den Feierwütigen auf dem Oktoberfest sticht eine Gruppe heraus: junge Mütter mit Ausgang. Warum ihnen keiner so schnell was im Bierzelt vormachen kann. Von Laura Kaufmann

5. Alle Befürchtungen waren berechtigt. Hitze, kollabierende Athleten, ein halbleeres Stadion - das Bild der Leichtathletik-WM in Katar ist verheerend. Das zeigt: Das größte Problem des Sports sind diejenigen, die ihn lenken. Kommentar von Johannes Knuth

6. Ein Hoch auf die Quartalsfreundschaft! Manche Menschen stehen einem deswegen so nahe, weil man sie so selten trifft - und dann über die wirklich wichtigen Dinge im Leben spricht. Warum Ouzo so gut zu diesen Treffen passt. Kolumne von Lara Fritzsche

7. Was mir das Herz bricht: Menschen, die auf Social Media den AGB widersprechen. Kommt her, ihr niedlichen Naivlinge und lasst euch was erzählen. Von Christina Waechter

Frühstücksflocke

Wenn das letzte Wort 20 Stunden dauert. Michael Jauernik bekam einen Literaturpreis für Gefangene, klagte erfolgreich für bessere Haftbedingungen und raubt seit den Siebzigern Banken aus. Nun steht das vermutlich letzte Urteil seiner Verbrecherkarriere bevor. Von Peter Burghardt