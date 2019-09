Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Das Ergebnis für die ÖVP hat die Erwartungen übertroffen - Wahlparty in Wien.

Was wichtig ist und wird.

Was wichtig ist

Kurz geht nach Wahlsieg auf Koalitionssuche. Der ÖVP-Chef darf einen Sieg genießen, doch bald kommt der Alltag und mit ihm die Suche nach dem richtigen Partner. Vorbilder für eine mögliche Koalition findet er in den österreichischen Bundesländern, schreibt Peter Münch. Wie Kurz zu seinem Wahlsieg kam, analysieren Felix Haselsteiner, Christian Endt und Sara Scholz.

Trump will seinen "Beschuldiger" treffen. Der Whistleblower soll einem Medienbericht zufolge unter Polizeischutz stehen. Der US-Präsident droht den Informanten in der Ukraine-Affäre mit "Konsequenzen". Zum Bericht

Obama eröffnet Start-up-Festival in München. Bei der Gründermesse "Bits & Pretzels" spricht der ehemalige US-Präsident über Greta Thunberg, den Klimawandel, Frauenförderung in Unternehmen und kritisiert Techfirmen. Von Katharina Kutsche

Halbzeitbilanz der Wiesn fällt positiv aus. 3,3 Millionen Menschen hat es bisher auf das Oktoberfest gezogen, 72 Ochsen sind verspeist worden und das Bier verkauft sich gut. Die Bilanz zur Halbzeit ist positiv - auch was die Sicherheit betrifft. Von Franz Kotteder

Köln erlebt Debakel gegen Hertha BSC. Das Heimspiel geht deutlich mit 0:4 verloren. Im zweiten Sonntagsspiel der Bundesliga gewinnt Freiburg in Düsseldorf mit 2:1 und verbessert sich auf Rang drei der Tabelle. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Von der Leyens Kommission stellt sich Anhörungen im EU-Parlament. Bis Donnerstag kommender Woche muss sich jeder Nominierte drei Stunden lang den Fragen der Abgeordneten stellen und seine fachliche Eignung nachweisen. Die Kandidaten aus Ungarn und Rumänien wurden schon vorher gestoppt.

Musterfeststellungsklage gegen VW beginnt. Gut vier Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals startet der Prozess zwischen klagenden Kunden und dem Volkswagen-Konzern. Dabei wird das Instrument der Musterfeststellungsklage angewandt, Verbraucherschützer ziehen stellvertretend für einzelne Betroffene vor Gericht. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) tritt am Oberlandesgericht Braunschweig als Musterkläger auf. Antworten auf die wichtigsten Fragen

Prozess gegen "Revolution Chemnitz" beginnt in Dresden. Der Generalbundesanwalt wirft den acht Angeklagten vor, in einer Chat-Gruppe Anfang September 2018 unter dem Namen "Revolution Chemnitz" eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben. Die 21- bis 32-Jährigen stehen unter dringendem Verdacht, einen Umsturz der demokratischen Ordnung geplant und dabei auch die Tötung von Menschen in Kauf genommen zu haben.

Klöckner stellt Umfrage-Ergebnisse zu Nährwert-Logos vor. In der Debatte um eine klarere Kennzeichnung von Zucker, Fett und Salz in vielen Lebensmitteln soll eine wichtige Vorentscheidung fallen. Die Ernährungsministerin stellt das Ergebnis einer offiziellen Verbraucherbefragung vor, in der vier Modelle untersucht wurden.

Frühstücksflocke

Doppelt gehoppelt. Heiko und Roman Lochmann alias "Die Lochis", deutsches Youtube-Phänomen, gehen in Frührente. In der Dortmunder Westfalenhalle verabschieden sie sich mit den Worten: "Unsere Geschichte ist noch lange nicht vorbei." Klingt ein bisschen wie eine Drohung.