Was wichtig ist

Deutschland macht Iran für Angriffe in Saudi-Arabien verantwortlich. "Für uns ist deutlich, dass der Iran die Verantwortung für diesen Angriff trägt", heißt es in einem Statement, das Deutschland gemeinsam mit Frankreich und dem Vereinigten Königreich am Rande des UN-Klimagipfels veröffentlichte. Zum Bericht

Präsident Rivlin spricht von "großen Fortschritten" bei Regierungsbildung in Israel. Nach den Wahlen haben weder der amtierende Ministerpräsident Netanjahu noch sein Kontrahent Gantz eine Mehrheit im Parlament. Als Lösung ist eine nationale Einheitsregierung im Gespräch, also eine große Koalition. Die Details

Greta Thunberg spricht bei UN-Klimagipfel. Die 16-jährige Aktivistin legt einen ungewöhnlich emotionalen Auftritt hin. Mit zitternder Stimme klagt sie die Regierungschefs an: "Sie haben mit ihren leeren Worten meine Kindheit gestohlen." Sie ruft die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, endlich zu handeln. Von Christian Zaschke

Jürgen Klopp ist Welttrainer des Jahres. Der deutsche Coach erhält erstmals die Fifa-Auszeichnung. Zur Weltfußballerin wird Megan Rapinoe gewählt, bei den Männern gewinnt mal wieder Lionel Messi. Mehr dazu

Protest gegen Aberkennung des Nelly-Sachs-Preises. Die Autorin Kamila Shamsie bekommt die Auszeichnug nicht, anders als zunächst verkündet. Ihr wird Antisemitismus vorgeworfen. Nun kritisieren mehr als 250 Autoren die Entscheidung. Von Felix Stephan

VfL Wolfsburg verpasst Sprung auf Rang drei. Das erste Montagsspiel der Bundesliga-Saison endet mit einem 1:1 (1:1) zwischen Wolfsburg und Hoffenheim. Die Hoffenheimer Führung durch Rudy gleicht Mehmedi für den VfL noch vor der Pause aus. Zur Nachricht

Was wichtig wird

74. Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Irans Präsident Rohani will in New York für einen "langfristigen Frieden" im Nahen Osten plädieren. Er hatte bereits am Sonntag verkündet, dass er bei der UN-Vollversammlung einen Plan für Sicherheit und Frieden im Persischen Golf vorlegen wolle. Daneben werden der Klimaschutz, die Ostukraine und die Lage in Libyen Thema sein, schreibt Daniel Brössler.

Höchstes britisches Gericht gibt Entscheidung zu Klagen gegen die parlamentarische Zwangspause bekannt. Damit wird sich klären, ob und wie der Supreme Court in den Machtkampf zwischen Parlament und Regierung eingreift. Bei einer dreitägigen Anhörung zu der dem Parlament von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause hatten Regierungsvertreter argumentiert, der Streit sei nicht justiziabel.

EU-Kommission streitet mit Apple um Steuernachzahlung. In der Auseinandersetzung zwischen Apple und der EU-Kommission um eine 13 Milliarden Euro schwere Steuernachzahlung in Irland wird es ernst. Die beiden Seiten treffen am Dienstag und Mittwoch mit ihren Argumenten vor dem EU-Gericht aufeinander. Dabei will Irland das Geld gar nicht, schreibt Björn Finke.

Entscheidung im Kampf um die Spitze der Bundestags-Grünen. Mit seiner Team-Bewerbung mit der bisher eher unbekannten Kirsten Kappert-Gonther hat Ex-Parteichef Cem Özdemir viele überrascht. Die Fraktionschefs Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt wollen gemeinsam weitermachen. Bringt die Fraktion das ohne großen Zwist über die Bühne?

Frühstücksflocke

Katzen sind anhänglicher als gedacht. Katzen gelten als notorische Einzelgänger ohne ernsthafte Bindung an ihre Besitzer. Ein Verhaltensexperiment stellt diese Sicht nun infrage. Aus dem Wissen über die enge Bindung vieler Katzen an ihre Menschen lässt sich zudem ein praktischer Tipp ableiten. Von Katrin Blawat