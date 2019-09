Was wichtig ist

Rohöl wird deutlich teurer - Trump droht mit Vergeltung. Nach den Angriffen auf eine saudische Großraffinerie springt der Preis für Rohöl zwischenzeitlich um 19 Prozent nach oben. Der US-Präsident kündigt an, eigene Reserven freizugeben, um die Märkte zu beruhigen. Und droht daraufhin Iran mehr oder weniger offen mit einer militärischen Antwort. Den Preisschock am Ölmarkt erklärt Victor Gojdka.

Johnson glaubt noch an einen Brexit mit Vertrag. Das schreibt der britische Premier in einer Kolumne. Er setzt auf persönliche Gespräche zur Lösung der noch offenen Fragen. Zugleich betont er aber, dass er nicht vorhabe, dem Anti-No-Deal-Gesetz Folge zu leisten und eine Verlängerung der Austrittsfrist zu verlangen. Mehr dazu

Höcke bricht Interview mit ZDF ab. Sein Pressesprecher beklagt "zu stark emotionalisierende Fragen". Der AfD-Politiker fühlt sich vom Fragesteller ungerecht behandelt und droht dem Journalisten. Zur Meldung

Klimadiskussion bei Anne Will. Bundesverkehrsminister Scheuer ist in der Talkshow hauptsächlich mit Selbstverteidigung beschäftigt. Er verteilt munter die Verantwortung um. Und will letztlich vor allem eines nicht: Verbote. Von Philipp Bovermann

Schalke besiegt Paderborn. Im Sonntagabendspiel der Fußball-Bundesliga gewinnen die Königsblauen deutlich mit 5:1 (1:1) und verbessern sich auf den sechsten Tabellenplatz. Im zweiten Sonntagsspiel schlägt Freiburg Hoffenheim.

Was wichtig wird

CDU entscheidet über Klimakonzept. In Sachen Klimaschutz geht es in die entscheidende Woche. Am Freitag will die Bundesregierung ihr Maßnahmenpaket zum Kampf gegen den Klimawandel präsentieren. Bis dahin ist noch viel zu tun. Zunächst will der CDU-Vorstand am Montag das Klimakonzept der Partei beschließen.

CDU, Grüne und SPD sondieren in Sachsen. Erst nach den Sondierungsgesprächen in Dresden wollen die drei Parteien entscheiden, ob sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Die CDU war bei der Landtagswahl in Sachsen am 1. September mit 32,1 Prozent der Stimmen vor der AfD stärkste Kraft geworden. Dahinter rangieren Linke, Grüne und SPD. Eine schwarz-grün-rote Kenia-Koalition gilt als das wahrscheinlichste Bündnis.

Johnson trifft Juncker. Der britische Premier und der EU-Kommissionschef sind in Luxemburg zum Mittagessen verabredet. Die EU beharrt beim Brexit auf einer "Backstop" genannten Klausel gegen Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland. Johnson will die Klausel im Abkommen streichen oder, wenn es keine Einigung gibt, am 31. Oktober ohne Austrittsvertrag aus der EU ausscheiden. Allerdings ist in Großbritannien vor einer Woche ein Gesetz in Kraft getreten, das einen ungeregelten Brexit am 31. Oktober verhindern soll.

Frühstücksflocke

Gold-Klo geklaut. Aus dem Blenheim-Palast bei Oxford ist am Samstag die Installation "America" von Maurizio Cattelan gestohlen worden. Es handelt sich um eine voll funktionsfähige Toilette aus 18-karätigem Gold. Am Tatort entstanden "erheblicher Schaden und eine Überschwemmung", wie die Polizei mitteilte. Ein Mann wurde inzwischen festgenommen, aber die goldene Schüssel wird noch vermisst. Zur Nachricht