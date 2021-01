Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Matthias Kohlmaier

Verfahren gegen Beklagten im NSU-Prozess wird neu aufgerollt. André E. soll nicht nur ein Freund des NSU-Trios gewesen sein, sondern auch ein Mitwisser. Neun Jahre nachdem die Terrorzelle aufgeflogen ist, will die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen ihn noch einmal aufrollen. Von Annette Ramelsberger

Boeing "737 Max" darf bald wieder in Europa fliegen. Bei zwei Abstürzen mit der Maschine waren 346 Menschen ums Leben gekommen. Nun hat Boeing die fehlerhafte Steuersoftware stark überarbeitet. Von Jens Flottau

Finanzinvestor hat Interesse an Birkenstock. Von der Gesundheitssandale zum Kultobjekt: Die Produkte der Familienfirma Birkenstock sind weltweit begehrt. Jetzt will ein Finanzinvestor einsteigen - angeblich für vier Milliarden Euro. Von Caspar Busse

43 Jahre Haft wegen Majestätsbeleidigung in Thailand. Das drakonische Urteil eines Gerichts in Bangkok soll offenbar ein politisches Signal an die Protestbewegung im Land senden. Die Verurteilte hatte Videos eines Regimekritikers in sozialen Netzwerken hochgeladen. Von Arne Perras

Türkei will Twitter trockenlegen. Die Regierung dreht den Geldfluss an Twitter und Pinterest ab. Als nächstes könnte sie die Dienste einfach kaputt drosseln. Von Tomas Avenarius

Bund und Länder planen Lockdown bis 14. Februar. Das geht aus dem Beschlussentwurf für die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel hervor. Wissenschaftler raten zu härteren Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Weitere Meldungen aus Deutschland

Gesundheitsministerium beantwortet Fragen zu Impfstart. Die SPD verlangte von Minister Spahn Auskunft über den schleppenden Impfstart. Das Gesundheitsministerium hat den Fragenkatalog nun abgearbeitet. Die Diskussionen werden davon nicht weniger - doch dafür gibt es bald mehr Impfstoff. Von Nico Fried

Biden-Sprecherin: Einreisestopp aus Europa soll nicht aufgehoben werden. Der neue US-Präsident Biden will die Einreiseverbote für Passagiere aus Europa aufrechterhalten und damit eine Verfügung des scheidenden Präsidenten Trump aufheben. Weitere Nachrichten aus aller Welt

Von der Gier der Trumps. Staatsanwälte vermuten, dass Donald Trump und Freunde sich an Feierlichkeiten zur Amtseinführung des Präsidenten 2017 bereichert haben. Verdächtig sind vor allem sehr hohe Rechnungen eines eigenen Hotels. Von Thorsten Denkler

Die Erfahrungen in Europa ähneln sich. Während in der ersten Pandemiewelle die Infektionszahlen durch harte Maßnahmen meist schnell sanken, bleiben sie nun hoch - gleichzeitig wächst die Unzufriedenheit. Von Karin Janker, Cathrin Kahlweit und Nadia Pantel

Merz und sein Kabinettstückchen. Für manche würde nach zwei Niederlagen eine Phase der Demut folgen. Nicht so bei Friedrich Merz. Er will Wirtschaftsminister werden - sofort. Über einige skurrile Szenen im Hintergrund, die sich nach der Wahl von Armin Laschet abgespielt haben. Von Stefan Braun

SZ-Leser diskutieren​

Sollten Geimpften Lockerungen zustehen? Unbedingt, findet bode: "Ich bitte die Politik im Sinne der leidenden Branchen - aber auch der Geimpften - jegliche Privilegien freizugeben ohne Rücksicht auf eine Scheingerechtigkeitsdiskussion (...). An alle anderen meine große Bitte, allen Geimpften unbedingt ihre Privilegien nicht mit Neid, sondern mit voller Freude zu gönnen oder gar zu wünschen, auch wenn man selbst noch lange darauf warten muss." Erdvogel sieht es ähnlich: "Es geht um die Aufhebung von Freiheitsbeschränkungen, die nicht mehr begründbar sind, wenn eine Person doppelt geimpft ist. Schritt für Schritt bewegt sich die Gesellschaft zurück zur Normalität, die einen früher, die anderen später." Für Mathiasneumann hingegen gehöre auch zur Solidarität, "dass die bereits geimpften Risikogruppen gemeinsam mit den noch nicht Geimpften auf die Lockerung warten." Diskutieren Sie mit.