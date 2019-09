Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Der Tag kompakt

Britischer Parlamentspräsident Bercow kündigt Rücktritt an. Er werde spätestens am 31. Oktober aus privaten Gründen von seinem Amt zurücktreten. Premier Johnson will das Parlament am späten Montagabend nochmal über Neuwahlen abstimmen lassen. Danach will die britische Regierung das Unterhaus in eine fünfwöchige Zwangspause schicken, um eine Blockade von Johnsons Brexit-Plänen zu verhindern. Die aktuellen Entwicklungen im Live-Blog

EXKLUSIV Ex-VW-Chef Winterkorn will Prozess verhindern. Winterkorn wie auch andere Angeschuldigte werfen der Staatsanwaltschaft schlampige Ermittlungen in der Abgasaffäre vor. Das Landgericht Braunschweig solle die Betrugsanklage zurückgeben. Von Klaus Ott

Denkzettel für Kreml-Partei bei russischen Kommunalwahlen. Die Regierungspartei verliert teilweise dramatisch. Die ganz große Blamage für den Kreml bleibt jedoch aus - weil die meisten echten Oppositionellen gar nicht antreten durften. Von Silke Bigalke

NPD-Ortsvorsteher in Hessen soll abgewählt werden. Ortsbeiräte aus CDU, SPD und FDP hatten Stefan Jagsch in der vergangenen Woche gewählt. Nach heftiger Kritik will man den Rechtsextremen nun wieder loswerden. Von Thomas Balbierer, Max Gilbert und Rainer Stadler

British Airways streicht Hunderte Flüge. Am Montag und Dienstag sind jeweils etwa 850 Flüge betroffen, da 4000 Piloten die Arbeit niederlegen. Sie fordern mehr Lohn, nachdem die britische Fluggesellschaft deutliche Gewinne verzeichnet hat. Zur Meldung

Neue EU-Kommission steht fest. Die designierte Präsidentin von der Leyen hat ihre Liste der Mitglieder der EU-Kommission vorgelegt - so viele Frauen hat es darin noch nie gegeben. Wer welche Aufgaben übernimmt, ist noch weitgehend offen. Matthias Kolb und Markus C. Schulte von Drach stellen die Kommissionsmitglieder vor.

Koalition will Meisterpflicht für Fliesenleger wieder einführen. Nach 15 Jahren soll für insgesamt zwölf Handwerksberufe wieder die Meisterpflicht gelten. Damit wollen die Regierungsfraktionen die Arbeitsqualität sichern. Die Details

3 aus 24 - Meistempfohlen heute

Panzer in der Innenstadt. Vier Menschen sterben in Berlin bei einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärten Gründen raste ein Geländewagen auf den Gehweg. Nun diskutiert die Hauptstadt über SUVs. Von Verena Mayer

Die Freiheit der Frau, "Nein" zu sagen. Die Möglichkeiten der modernen Medizin machen aus Schwangeren Risikomanagerinnen. Dafür, sich auf das Kind zu freuen, bleibt kaum noch Zeit. Gastbeitrag von Barbara Duden

Ein unvergessliches Finale. Rafael Nadal gewinnt gegen Daniil Medwedew, es ist eines der besten US-Open-Endspiele der Geschichte. Er braucht damit nur noch einen Erfolg, um im Wettrennen der großen drei zu Roger Federer aufzuschließen. Von Jürgen Schmieder

SZ-Leser diskutieren​

Wie kann der Lehrermangel an Grundschulen behoben werden? "Eine bedarfsgerechte Ausbildung, keine Umverteilung nach Schlüsseln und im Einvernehmen mit den beteiligten Grundschulen", schlägt Hoppster vor. "Seitens der Bundesländer und Landkreise müssen ausreichend Mittel für Gehälter, Wohnungen und Weiterbildung vorgehalten werden." Philipp Alig kritisiert im Vergleich zur Schweiz den Gehaltsunterschied sowie die fehlende Mobilität: "Verbeamtete Lehrkräfte [können in Deutschland] ihren Arbeitsort nicht selber wählen. Wir leben im Europa der freien Mobilität, da ist ein zugewiesener Arbeitsort ein Anachronismus." Diskutieren Sie mit.