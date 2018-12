8. Dezember 2018, 09:30 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - Die Übersicht für Eilige

Von Christian Simon

Was wichtig ist

JU-Chef Ziemiak soll CDU-Generalsekretär werden. Die frischgewählte Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer will ihn offenbar zur Wahl vorschlagen. Zum Text. Nach der Wahl Kramp-Karrenbauers zur Parteivorsitzenden könnte der Frühling in der CDU bald vorbei sein, kommentiert Ferdos Forudastan. Unterdessen geht der Parteitag weiter: Die Delegierten wollen auch über Steuern, Rente und den Diesel-Skandal diskutieren. Von SZ-Autoren

Ankläger: Trump steckt hinter illegalen Zahlungen. Die Ankläger von Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen sehen den US-Präsidenten als Auftraggeber illegaler Schweigegeldzahlungen. Mit dem Geld sei verhindert worden, dass Trumps außereheliche Affären im Wahlkampf 2016 öffentlich wurden. US-Korrespondent Thorsten Denkler berichtet.

EXKLUSIV Das Geschäft mit dem Mitleid. Kurz vor Weihnachten verschickt der Verlag der mund- und fußmalenden Künstler wieder seine Karten. Doch hinter der Fassade der Wohltätigkeit steckt ein weltweites Unternehmen, dessen Spuren bis nach Panama führen. Von Uwe Ritzer

Attentäter von Charlottesville wegen Mordes verurteilt. Der 21-jährige James F. war am Rande eines Neonazi-Protestmarschs mit seinem Auto in die Gegendemonstranten gerast. Eine Frau wurde getötet, mehrere Menschen verletzt. Zum Text

Was wichtig wird

Neue Proteste in Frankreich erwartet. Nachdem es vor einer Woche bei den letzten Demonstrationen der "Gelbwesten" zu schweren Ausschreitungen kam, will die Bewegung auch an diesem Wochenende wieder auf die Straße gehen. Um einen weiteren "schwarzen Samstag" zu verhindern, werden allein in Paris 8000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Worum es bei den Protesten inzwischen geht, berichtet Nadia Pantel.

Europäische Sozialdemokraten küren Spitzenkandidaten. Der 57-jährige Frans Timmermans aus den Niederlanden will seine Parteienfamilie in die Europawahl führen. Er hat keinen Gegenkandidaten, seine Bestätigung auf dem Parteitag in Lissabon gilt deshalb als ausgemacht. Im Europa-Wahlkampf wird Timmermans damit Gegenspieler des EVP-Kandidaten Manfred Weber (CSU). Timmermans geht optimistisch in die Europawahl, berichtet Matthias Kolb.

Fußball-Bundesliga: FC Bayern spielt gegen 1. FC Nürnberg. Im bayerisch-fränkischen Derby wollen die Münchner von 15:30 Uhr an ihre Heimmisere beenden: Den letzten Bundesliga-Sieg zu Hause gab es beim 3:1 gegen Bayer Leverkusen Mitte September. Trainer Niko Kovac will an seinem neuen Kurs festhalten, stoppt die Rotation und setzt auf ein verändertes Spielsystem.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

Autos, passt euch dem Leben an! Unsere Autos werden seit Jahren immer länger und breiter. Nun ist der ADAC eingeschritten - und hat eine Anpassung der Städte gefordert. Eine bizarre Idee. Von Gerhard Matzig

"Astrid" ist einer der schönsten Filme des Jahres. Die Filmbiografie über die junge Astrid Lindgren erzählt, wie eine ungewollte Schwangerschaft die Schriftstellerin und ihr Werk geprägt hat. Von David Steinitz

In der Armut gefangen. Söders Familiengeld war für Sandra Altmeier das große Versprechen - dann kam die Enttäuschung. Nun will die Hartz-IV-Empfängerin vor Gericht erkämpfen, dass ihr das Geld ausgezahlt wird. Von Lisa Schnell

Der Mensch ist wichtiger als das Auto. In manchen Situationen geht es nicht ohne Auto. In allen anderen sollte man es lieber stehen lassen. Warum sich Fahrradfahrer, Fußgänger und ÖPNV die Stadt zurückerobern müssen. Kommentar von Nakissa Salavati

Seehofer hat sich grob verschätzt. Zu Jahresbeginn hatte der Innenminister von bis zu 300 000 Menschen gesprochen, die als Angehörige von Flüchtlingen nach Deutschland kommen wollen. Nun zeigt sich: Realistisch war das nicht. Von Jan Bielicki

Verachtung von weiblichen Höchstleistungen. Sie schoss mehr Tore als Modric und Mbappé zusammen - und trotzdem zählt nur ihr Po: Mit einem sexistischen Spruch wird der Weltfußballerin Ada Hegerberg der größte Moment ihrer Fußballkarriere ruiniert. Von Jonas Beckenkamp

"Anfangs wollte niemand mit mir streiken. Also musste ich es alleine machen." Die 15-jährige Schwedin Greta Thunberg ist mit ihrer kompromisslosen Haltung Vorbild für Klimaschützer weltweit. Interview von Nadja Schlüter

Frühstücksflocke

Leistungsloser Wohlstand. Ein Junge aus Aying bei München freute sich zwar auf Geschenke vom Nikolaus, auf die Einteilung in "gutes Kind" oder "böses Kind" hatte er aber keine Lust. Er wies den bärtigen Bischof deshalb mit einem Schild darauf hin, vor lauter Lernstress keine Zeit für ihn zu haben - den Sack mit den Geschenken dürfe er aber gerne vor der Tür abstellen. Von Michael Morosow