Nachfahren von NS-Verfolgten können nun leichter die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Dazu gelten von Freitag an neue Regeln, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Von der erleichterten Wiedereinbürgerung sollen etwa Nachfahren von Verfolgten profitieren, denen vor einer Ausbürgerung durch die Nazis die Flucht gelang und die später eine andere Staatsangehörigkeit annahmen. "Deutschland muss seiner historischen Verantwortung gegenüber denjenigen gerecht werden, die als Nachfahren deutscher NS-Verfolgter staatsangehörigkeitsrechtliche Nachteile erlitten haben", sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU). Wer über die neuen Regeln die Staatsbürgerschaft beantragt, muss lediglich in einem persönlichen Gespräch in einer Auslandsvertretung Grundkenntnisse der Sprache und der Lebensverhältnisse in Deutschland nachweisen. Andere Nationalitäten dürfen Antragsteller behalten.