Nach ihrem Debakel bei der Bundestagswahl hat die FDP mit ihrer inhaltlichen Neuaufstellung begonnen. Am Beginn steht eine Befragung der Mitglieder zu ihren politischen Sorgen und Erwartungen. Vorgesehen ist, diese in einigen Tagen auch auf politisch interessierte Nichtmitglieder auszuweiten. Die Befragungen sind der Auftakt für die Arbeiten an einem neuen Grundsatzprogramm. Bei der Bundestagswahl im Februar scheiterte die FDP mit 4,3 Prozent der Zweitstimmen deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde und sitzt seitdem nicht mehr im Parlament. Den personellen Neuanfang vollzogen die Liberalen anschließend bei einem Bundesparteitag. Dort trat der frühere Fraktionsvorsitzende Christian Dürr die Nachfolge von Christian Lindner als Parteivorsitzender an. Nicole Büttner wurde zur neuen Generalsekretärin gewählt.