Knapp 48 Stunden nach der Wahl in Brasilien ist Präsident Jair Bolsonaro vor die Presse getreten. In einer kurzen Rede bedankte er sich bei seinen Wählern und versprach, sich an die Verfassung zu halten. Seine Niederlage bei den Wahlen, in denen er mit 49,1 Prozent knapp seinem Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva unterlag, erwähnte Bolsonaro mit keinem Wort. Stattdessen sprach er eine Einladung zum Protest aus: "Friedliche Demonstrationen sind dazu immer willkommen", sagte er am Schluss noch.

Allerdings erklärte Bolsonaros Kabinettschef Ciro Nogueira am Dienstag nach der kurzen Ansprache des Präsidenten, die Übergabe der Regierungsgeschäfte an den Wahlsieger Luiz Inacio Lula da Silva werde eingeleitet.

Bislang hatte es daran Zweifel gegeben, da Bolsonaro sich in Schweigen gehüllt hatte. Das schürte Spekulationen, dass er das Ergebnis nicht anerkennen könnte. Bolsonaros Anhänger hatten nach der Wahl aus Protest Fahrspuren einer wichtigen Autobahn blockiert, ebenso Dutzende weitere Straßen und Brücken im ganzen Land.