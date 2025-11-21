Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober sind im Gazastreifen nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef mindestens 67 Kinder getötet worden. Dutzende seien verletzt worden. Das berichtete Unicef-Sprecher Ricardo Pires unter Berufung auf Partnerorganisationen. Mit Blick auf die Kinder sagte er: „Es gibt keinen sicheren Platz für sie.“ Die medizinische Situation verbessere sich zwar, aber 4000 schwer verletzte Mädchen und Jungen warteten noch auf eine Evakuierung, um in Kliniken außerhalb Gazas behandelt zu werden. Israel und die Terrormiliz Hamas hatten eine Waffenruhe vereinbart, die aber mehrfach verletzt wurde. Laut dem Welternährungsprogramm (WFP) benötigen weiterhin Hunderttausende im Gazastreifen dringend Lebensmittelhilfe. Seit Beginn des Waffenstillstandes habe die UN-Organisation über 40 000 Tonnen Nahrungsmittel in das Küstengebiet mit seinen mehr als zwei Millionen Einwohnern gebracht, teilte eine WFP-Sprecherin mit.