Die SPD will das Potsdamer Treffen rechtsradikaler Kreise mit AfD-Funktionären in der nächsten Sitzungswoche im Bundestag thematisieren. Man wolle von der AfD wissen, "ob möglicherweise auch aktive Politiker diesen Kreis entweder auch mitinitiiert haben, vielleicht sogar auch beteiligt gewesen sind", sagte Fraktionschef Rolf Mützenich. Er sei erschrocken, dass wohl auch Mitglieder anderer Parteien an dem Treffen teilgenommen hätten, sagte der SPD-Politiker mit Blick auf Berichte, dass zwei CDU-Mitglieder an der Tagung in Potsdam teilgenommen hätten. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte, man prüfe, ob Mitglieder der nationalkonservativen Werteunion in Potsdam waren, die auch CDU-Mitglieder seien. "Wir werden hart und konsequent darauf reagieren", kündigte er in Augsburg an. "Die Vorfälle sind menschenverachtend, erschreckend, sie sind geschichtsvergessen." Laut einem Bericht des Recherchenetzwerks Correctiv hatten sich AfD-Vertreter im vergangenen November mit Rechtsextremen getroffen, um Pläne für eine massenhafte Ausweisung von Migranten zu erörtern.