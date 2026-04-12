Wenige Monate nach einem vereitelten Putschversuch wählt der westafrikanische Küstenstaat Benin einen neuen Präsidenten. Beobachter rechnen mit einem Sieg des Finanzministers Romuald Wadagni (49), der von Amtsinhaber Patrice Talon als Protegé ins Rennen geschickt wurde. Talon selbst darf nach zehn Jahren an der Spitze des kleinen Nachbarlands von Nigeria nicht mehr antreten. Unter Talon erlebten Benins rund 15 Millionen Einwohner, die zum großen Teil von Baumwoll- und Cashew-Anbau leben, beachtliches Wirtschaftswachstum, aber auch Einschränkungen der politischen Freiheiten. Die geschwächte und uneinige Opposition schickt nur einen Gegenkandidaten ins Rennen.