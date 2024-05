Im angespannten Verhältnis zu China hat sich Taiwans neuer Präsident Lai Ching-te bei seiner Amtseinführung direkt an Peking gewandt. "Ich möchte auch China aufrufen, seine politische und militärische Einschüchterung gegen Taiwan einzustellen", sagte er vor Tausenden Anhängern. China solle die Verantwortung mit Taiwan teilen, in der Meerenge zwischen den beiden Ländern (Taiwanstraße) und der Region Frieden und Stabilität aufrechtzuerhalten. Die Kommunistische Partei in Peking zählt die Insel mit 23 Millionen Einwohnern zu ihrem Territorium, obwohl sie Taiwan nie regierte und in Taipeh seit Jahrzehnten eine demokratisch gewählte Regierung sitzt.