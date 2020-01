© Reuters

Eine Sprecherin sagte am Freitag, auch die Bundesregierung sehe "die regionalen Aktivitäten des Iran mit großer Besorgnis." In der Nacht zum Freitag hatten die USA einen Luftschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad fliegen lassen. Dabei wurde ein hochrangiger iranischer Militärangehöriger getötet.