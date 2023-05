Nach langem Streit um das geplante Whistleblower-Gesetz haben sich Bund und Länder geeinigt. Das Gesetz soll Beschäftigte, die auf Missstände in ihrem Unternehmen aufmerksam machen, vor negativen Konsequenzen schützen. Nach einer Sitzung in der Nacht auf Freitag hieß es aus Teilnehmerkreisen, nach Änderungen in mehreren Punkten könne der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat kommenden Dienstag einen formalen Beschluss fassen. CDU und CSU war wichtig gewesen, dass sich Hinweisgeber bevorzugt an interne Meldestellen wenden sollen. Auch fürchteten sie zu hohe Kosten für mittelständische Unternehmen durch die ursprünglich vorgesehene verpflichtende Bereitstellung anonymer Meldestellen und Kommunikationskanäle für Rückfragen.