Das Parlament Pakistans hat den Politiker Shehbaz Sharif am Sonntag zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Premierminister gewählt. Der 72-Jährige wird Regierungschef einer fragilen Koalition, die nach der Wahl vom 8. Februar gebildet wurde. Sie sollte die Anhänger des inhaftierten Oppositionsführers Imran Khan von der Macht fernhalten. Sharif setzte sich mit 201 zu 92 Stimmen gegen seinen Rivalen Omar Ayub Khan durch, der von Khans Parteigängern unterstützt wurde. In seiner Antrittsrede im Parlament kündigte Sharif laut pakistanischen Medien einen energischen Kampf gegen den islamistischen Terrorismus sowie umfangreiche soziale und wirtschaftliche Reformen an. Die von Gewalt überschattete Parlamentswahl am 8. Februar war ohne klaren Sieger ausgegangen. Die von Imran Khan unterstützten Kandidaten hatten die meisten Sitze erhalten.