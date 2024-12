Die Kontroverse um den umstrittenen Beitrag des US-Unternehmers und Trump-Beraters Elon Musk in der Welt am Sonntag geht weiter. Die Bundesregierung wertete am Montag den auf der Meinungsseite erschienen Text, in dem Musk seine Wahlempfehlung für die AfD erneuert und die deutsche Politik kritisiert, als „Versuch einer Einflussnahme“ auf die vorgezogene Bundestagswahl im Februar. Musk hatte unter anderem geschrieben, die Partei sei für Deutschland der „der letzte Funke Hoffnung“ und damit frühere Äußerungen auf seinem Portal X wiederholt. Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann betonte zugleich, die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut. Musk stehe es frei, seine Meinung zu äußern. Für die Bundesregierung handele es sich um „Äußerungen einer Privatperson“. Hoffmann betonte, es sei aber wichtig festzuhalten, dass es eine Wahlempfehlung für eine Partei sei, die vom Verfassungsschutz beobachtet werde wegen des Verdachts, rechtsextrem zu sein, und deren Landesverbände teilweise schon als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden.