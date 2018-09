© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

U-Haft in Istanbul. Vorwurf: Terrorpropaganda. Erst nach Monaten kommt die deutsche Journalistin Mesale Tolu frei. Zu Hause heißt man sie herzlich willkommen. Im Interview erzählt sie, warum sie wieder in die Türkei will.