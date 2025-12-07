CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sieht bei der AfD eine zunehmende Radikalisierung. „Die AfD radikalisiert sich unter der Führung von Alice Weidel und Tino Chrupalla immer mehr“, sagte der Politiker zur Bild am Sonntag. Die Co-Chefin entwickle sich „immer mehr zum rechtsextremen Verdachtsfall“. Linnemann bezog sich auf ein Interview von Weidel bei Welt TV; dort kam zur Sprache, dass ein Vorstandsmitglied der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland, so Linnemann, „das Motto der Hitler-Jugend als Vorbild“ empfahl. Dass Weidel „diese rechtsextreme Entgleisung wenige Tage später“ in dem Interview „nicht nur entschuldigt, sondern selbst eine verbotene SA-Parole mehrfach wiederholt, ist unerträglich“, so Linnemann. Weidel hatte angesprochen auf den Vorfall mehrfach die verbotene SA-Parole „Alles für Deutschland“ zitiert und betont, sie verstehe nicht, was daran ein „Aufreger“ sei.