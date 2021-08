Trotz des Vormarsches der Taliban in Afghanistan hat das Verteidigungsministerium Überlegungen zu einem neuen Bundeswehreinsatz in Afghanistan zurückgewiesen. Es sei "nicht erkennbar", dass es dafür eine politische Mehrheit in Deutschland gebe, sagte Ministeriumssprecher Arne Collatz am Montag. "Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir einen Monat nach dem Abzug der deutschen Kräfte darüber nachdenken sollten, wieder in einen Kampfeinsatz dort hineinzugehen."

Die Taliban in Afghanistan wären nach Ansicht von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nur in einem weiteren sehr harten und langen Kampfeinsatz zu besiegen. Mit Blick auf Forderungen nach einem neuen Bundeswehreinsatz schrieb die CDU-Politikerin am Montag auf Twitter: "Sind Gesellschaft und Parlament dazu bereit, die Bundeswehr in einen Krieg zu schicken und mindestens eine weitere Generation lang mit vielen Truppen dort zu bleiben? Wenn wir das nicht sind, dann bleibt der gemeinsame Abzug mit den Partnern die richtige Entscheidung." Nach der Eroberung der afghanischen Stadt Kundus durch die militant-islamistischen Taliban hatte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, am Wochenende einen neuen Bundeswehreinsatz ins Spiel gebracht.