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Nach Trump-ProvokationIsland bestellt US-Botschafter ein

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Island hat den US-Botschafter einbestellt, nachdem US-Präsident Donald Trump auf seiner Social-Media-Plattform eine Karte veröffentlicht hat, die den Inselstaat in den Farben der US-Flagge zeigt. Auf der Karte werden auch Grönland, Kanada, Mexiko, Kuba und weitere Länder in Mittelamerika sowie der Karibik in US-Farben gezeigt. Beschriftet ist die Landmasse mit „United States of America“. Trump veröffentlichte die Grafik, kurz nachdem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag ein Abkommen mit Grönland geschlossen hat. Trump veröffentlichte außerdem eine Karte, auf welcher der US-Bundesstaat New Mexico als „New America“ bezeichnet wird. Hintergrund sind Spannungen bei den Handelsgesprächen mit dem Nachbarland Mexiko.

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