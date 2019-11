© dpa-rufa

Nach dem tödlichen Stoß eines Mannes vor die U-Bahn am Kottbusser Tor in Berlin ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Berliner Fahnder hätten ihn in Eberswalde festgenommen. Er soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.