Die USA starten einen neuen Vermittlungsversuch, um einen Waffenstillstand zwischen Israel und der radikal-islamischen Hisbollah in Libanon sowie der Hamas im Gazastreifen auszuhandeln. Außenminister Antony Blinken werde am Montag zu seiner elften Nahost-Reise seit Beginn des Gazakrieges vor gut einem Jahr aufbrechen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Parallel dazu wurde der US-Gesandte Amos Hochstein in der libanesischen Hauptstadt Beirut erwartet. Blinken wird den Angaben zufolge zunächst Israel besuchen. Die weiteren Stationen wurden nicht genannt. Blinken werde in der Region unter anderem über ein Ende des Kriegs, eine Freilassung der Geiseln der Hamas und „eine Linderung des Leidens des palästinensischen Volkes“ sprechen. Auch werde diskutiert, wie der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz mit Sitz in Libanon beendet werden könne. Die US-Regierung erhofft sich einen neuen Impuls für Verhandlungen, nachdem Hamas-Chef Jahia Sinwar von israelischen Streitkräften vergangene Woche getötet wurde. Sinwar gilt als Drahtzieher des Hamas-Massakers vom 07. Oktober 2023, bei dem 1200 Israelis getötet und rund 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. In der Nacht zum Montag griff Israel erneut Ziele in Beirut, im Südlibanon und im Bekaa-Tal an. Im Visier waren dabei Zweigstellen eines alternativen Bankensystems. Nach israelischen Angaben wird das System von der Hisbollah zur Finanzierung ihrer Operationen betrieben.