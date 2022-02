Die globale Gefahr durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist aus Sicht des US-Militärs nach dem Tod ihres Anführers nicht gebannt. "Ich denke, diese Bedrohung wird uns noch lange Zeit begleiten", sagte General Kenneth McKenzie, der das Kommando der US-Streitkräfte im Nahen Osten (Centcom) führt, der Nachrichtenagentur WAM aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. "Unser Ziel, dieser Bedrohung zu begegnen, ist nicht eine unblutige oder gewaltfreie Zukunft, denn tragischerweise glaube ich nicht, dass dies möglich sein wird." Vergangene Woche hatte sich der IS-Anführer Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi bei einer Militäroperation von US-Spezialeinheiten in Syrien nach Angaben aus Washington in die Luft gesprengt. Er soll für einen Angriff auf ein Gefängnis in Syrien mit mehr als 300 Toten verantwortlich gewesen sein. McKenzie blickt nach dem Truppenabzug aus Afghanistan mit Sorge auf den dortigen Ableger des sogenannten IS.