20. März 2019, 03:37 Uhr Nach Terrorattacke Erste Opfer von Christchurch beigesetzt

Die ersten Beerdigungen im Memorial Park Cemetery in Christchurch.

Ein Vater und sein Sohn sind die ersten Opfer des terroristischen Angriffs auf zwei Moscheen in Christchurch, die beigesetzt worden sind.

Bei dem rassistisch motivierten Massaker am vergangenen Freitag sind nach bisherigem Stand 50 Menschen getötet worden. Weitere 30 Menschen wurden verletzt.

Der mutmaßliche Täter - ein 28 Jahre alter Rechtsextremist aus Australien - sitzt in Untersuchungshaft.

In Christchurch in Neuseeland haben am Mittwochmorgen die Beisetzungen der ersten der insgesamt 50 Opfer des Terroranschlags auf zwei Moscheen begonnen. Zunächst wurden die Leichen eines Mannes und seiner Sohnes im Memorial Park-Friedhof zu Grabe getragen, wie örtliche Medien berichteten. Die beiden waren erst vor wenigen Monaten aus Syrien nach Neuseeland gekommen.

Chalid Mustafa war 44 Jahre alt, sein Sohn Hamsa war 15. Der Teenager war Schüler der Cashmere High School und nach Angaben des Schulleiters Mark Wilson ein mitfühlender und hart arbeitender Junge. Er sei ein guter Reiter gewesen, der Tierarzt habe werden wollen, sagte Wilson. Hamsas 13-jähriger Bruder Saed war bei dem Angriff durch Schüsse am Beim verletzt worden.

Bei dem rassistisch motivierten Massaker am vergangenen Freitag sind nach bisherigem Stand 50 Menschen getötet worden. Weitere 30 Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter - ein 28 Jahre alter Rechtsextremist aus Australien - sitzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat igenen Angaben zufolge bislang 21 der 50 Todesopfer identifiziert und die Leichname an die Angehörigen übergeben. Im Laufe des Mittwochs sollen demnach so gut wie alle Opfer identifiziert sein; nur in einigen Fällen werde es wohl länger dauern.

Die meisten Opfer kommen aus Einwandererfamilien. Im Islam ist es eigentlich üblich, dass Tote binnen 24 Stunden beigesetzt werden. Wegen der kriminaltechnischen Untersuchungen mussten die Familien länger auf die Freigabe der Leichen ihrer Angehörigen warten.