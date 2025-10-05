Unter Ausschluss einzelner Regionen hat in Syrien die erste Parlamentswahl seit dem Sturz von Diktator Baschar al-Assad begonnen. Es wurden etwa 50 Wahllokale eingerichtet, wie die Wahlkommission mitteilte. In der Hauptstadt Damaskus gibt es nur ein einziges Wahllokal. Im Parlament sollen 210 Abgeordnete sitzen, von denen 70 von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa ernannt werden. Die Besetzung der übrigen Sitze ist keine allgemeine Wahl, bei der alle Bürger abstimmen können. Vielmehr haben regionale Wahlgremien vorab Wahlleute bestimmt, die aus ihren Reihen die Abgeordneten wählen. Das Verfahren stößt auf Kritik. Ergebnisse werden am Montag oder Dienstag erwartet.