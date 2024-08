Nach der Störaktion auf dem Frankfurter Flughafen vor zwei Wochen ist die Polizei mit Razzien gegen Mitglieder der Klimagruppe Letzte Generation vorgegangen und hat DNA-Proben genommen. Wegen des Verdachts der Nötigung, Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs seien Wohnungen von acht Beschuldigten in Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsucht worden, teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft mit. Die acht Personen im Alter von 20 bis 44 Jahren sollen sich am 25. Juli Zutritt zum Rollfeld verschafft, sich an mehreren Orten des Flughafengeländes festgeklebt und den Betrieb für Stunden lahmgelegt haben. Sie wurden an dem Tag festgenommen und später wieder entlassen.