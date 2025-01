Den Schaumtorten-Wurf auf FDP-Chef Christian Lindner hat die Jugendorganisation der Linken in Mecklenburg-Vorpommern anders als Landesparteichef Hennis Herbst und die Bundesspitze nicht verurteilt. „Für uns ist aber klar: Wer den Sozialstaat frisiert, muss sich über etwas Rasierschaum nicht wundern“, heißt es in einer Erklärung des Landessprecherrats der Linksjugend. Darin wird der FDP vorgeworfen, ihre Beteiligung an der inzwischen zerbrochenen Ampel-Koalition genutzt zu haben, um soziale Projekte zu sabotieren. Die Linke-Lokalpolitikerin Christiane Kiesow hatte Lindner bei dessen Wahlkampfauftritt in Greifswald mit einer Schaumtorte beworfen. Der FDP-Chef blieb unverletzt und setzte seine Rede fort. Die Attacke der 34-jährigen Linken-Politikerin war parteiübergreifend verurteilt worden.